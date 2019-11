4.45 Uhr: Das neue Züri-Tram rollt auf dem LKW über die Hardbrücke

Jetzt ist das erste neue Flexity-Tram in Zürich. Auf einem Schwertransporter wurde es um 4.45 Uhr früh über die Hardbrücke gefahren. Rund eine Stunde später kam es im Depot an. Ab 7 Uhr wird es abgeladen.

Hinter sich hat es eine rund 800 Kilometer lange Anreise vom deutschen Bombardier-Werk Bautzen in der Nähe von Dresden. Dort wurde das Tram in der letzten Phase zusammengebaut; entwickelt wurde es im Werk in Wien.

Am kommenden Freitag wird das Tram mit einem Festakt auf dem VBZ-Areal in Altstetten mit Vertretern von Stadt, Kanton und Bombardier offiziell begrüsst.

Video: Das neue Tram kommt nicht ums Eck

Flexity blockiert die Badenerstrasse: ÖV-Passagiere müssen am frühen Mittwochmorgen zu Fuss weiter. Video: Tamedia

Bis Sie dann das erste Mal als Passagierin oder Passagier mit einem Flexity fahren können, dauert es aber noch eine Weile. Wir haben für Sie die wichtigsten Fragen rund ums neue Tram zusammengefasst.

Was passiert nun mit dem ersten Flexity?

Es wird ausgiebig getestet und an das Zürcher Schienennetz angepasst. So werden zum Beispiel die Türen korrekt eingestellt und die Klimaanlagen kalibriert. Das Flexity dient als Ersatz für die Trams 2000 und älter.

Wann wird das Flexity erstmals mit Passagieren unterwegs sein?

Im Sommer soll es offiziell den Betrieb aufnehmen. Intern gehen die VBZ von Mai oder Juni aus.

Auf welcher Linie wird das Flexity zuerst verkehren?

Definitiv entschieden ist noch nichts. Aber derzeit sieht es danach aus, dass es auf der Linie 4 zwischen Tiefenbrunnen und Bahnhof Altstetten Nord zum Einsatz kommen wird.

Das Flexity Zürich ist breiter als das Modell Basel.

Droht das Flexity so pannenanfällig zu sein, wie der neue SBB-Doppelstockzug von Bombardier?

Kaum. 1600 in Wien hergestellte Trams desselben Grundtyps verkehren bereits in 25 Städten, etwa in Basel und Wien. Die Trams sind aber je nach Stadt etwas anders konzipiert. Das Flexity Zürich ist beispielsweise 10 Zentimeter breiter als das Modell Basel. Das Werk in Wien gilt im Konzern als weltweites Kompetenzzentrum für Strassenbahnen. In der letzten Phase wurde das Tram im Bombardier-Werk Bautzen zusammengebaut.

Wie viele Sitz- und Stehplätze hat das Flexity?

Das neue Tram hat 91 Sitzplätze und damit nur einen mehr als das Cobra-Tram. Das Flexity bietet mit 187 Stehplätzen aber 45 mehr als das Cobra und überragt dieses mit 43 Metern Länge um 6 Meter.

Wie sitzt es sich im Flexity?

Die Sitze sind aus Buchenholz und ergonomisch geformt. Von den Holzsitzen versprechen sich die VBZ eine längere Lebensdauer als von den Stoffsitzen im Cobra.

Kann ich im Flexity mein Smartphone aufladen?

Jedes Tram ist mit 24 USB-Steckern bestückt.

Wie ist das Flexity klimatisiert?

Die Luftzufuhr ist über eine Rieseldecke gewährleistet. Statt durch Schlitze strömt kalte und warme Luft durch kleine Löcher in der Decke ins Wageninnere.

Kann man im Flexity noch mit dem Trampiloten sprechen?

Das ist möglich.

Bis 2024 sollen 70 Flexity in Zürich unterwegs sein.

Wo ist das Flexity kundenfreundlicher?

Eine neue Leuchtanlage an der Front und den Türen signalisiert den Abfahrtsstatus des Trams. Leuchtet sie grün, können die Türen noch geöffnet werden; leuchtet sie rot, ist die Türschliessung aktiviert und das Tram abfahrbereit.

Wird das Tram quietschen?

Jein. Vielleicht etwas mehr als das Cobra, das extra so gebaut wurde, dass es nicht quietscht, aber sicher weniger als die alten Mirage-Trams.

Wieso erwarten die VBZ das Flexity sehnlichst?

Eigentlich sollten die neuen Trams bereits seit fast vier Jahren durch die Stadt fahren. Bei der Beschaffung kam es aber zu Verzögerungen. Zuerst veweigerte der ZVV die Kostengutsprache, anschliessend wehrten sich die bei der Vergabe unterlegenen Firmen juristisch. Weil immer noch kein Flexity Passagiere durch die Stadt befördert, herrscht derzeit akuter Trammangel in der Stadt. Ab dem 25. November gilt ein Sonderfahrplan, die Linie 17 fährt bis auf weiteres nicht mehr (lesen Sie hier, wie es soweit kam).

Die neue Linienführung per 25. November. Illustration: VBZ (Um Grafik zu vergrössern, klicken Sie hier.)

Wann kommen die nächsten Flexity-Trams?

Das zweite Tram soll im Februar geliefert werden. Ab Mai soll dann monatlich ein neues Flexity die Flotte ergänzen.

Wie viele Flexity werden in Zürich verkehren?

Bis 2024 sollen 70 Flexity in Zürich unterwegs sein. Die VBZ könnten nochmals so viele nachbestellen und so die Trams mit Sänften ersetzen.

