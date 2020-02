Wo Zürichs Bevölkerung am stärksten gewachsen ist

Es braucht nicht mehr viel, dann hat die Stadt einen neuen Rekord: 6172 Personen fehlen noch, dann knackt die Stadt Zürich die Höchstmarke der Bevölkerung aus dem Jahr 1962. Denn Ende 2019 lebten 434’008 Menschen in Zürich, 5427 mehr als im Jahr zuvor, wie Statistik Stadt Zürich heute Donnerstag mitteilt.

Zürich ist beliebt, Zürich boomt. Und wie! In den 2010er-Jahren beschleunigte sich das Wachstum enorm, im Vergleich zu den Nullerjahren hat es sich mehr als verdoppelt und mehr als zehnmal so hoch wie in den Neunzigerjahren. Heute wohnen 51’102 Personen mehr in der Stadt als noch vor zehn Jahren. Das sind so viele Menschen, wie etwa in den Städten Zug oder Aarau leben, heisst es in der Mitteilung.

Markante Zunahme der Schweizer

Das Wachstum der vergangenen zehn Jahre ist nicht nur aufgrund der Geschwindigkeit besonders. Zwei weitere Merkmale machen die Veränderung in der Stadt deutlich. Erstens lag der Anstieg bei den Schweizerinnen und Schweizern höher als bei den Ausländerinnen und Ausländern. Das ist eine Trendwende. Seit den 1940er-Jahren stieg der Ausländeranteil stets an. Seit zwei Jahren sinkt er nun erstmals wieder und betrug gemäss Statistik Stadt Zürich Ende des vergangenen Jahres 32,2 Prozent. Der Grund: Mehr Personen liessen sich einbürgern, und die Geburtenzahlen stiegen stark an.

Letzteres ist auch gleich die zweite Besonderheit. Die vergangenen Jahre waren geprägt von einem Babyboom. Seit der Jahrtausendwende stieg die Geburtenzahl von 3577 auf 5240 pro Jahr. Doch auch hier zeichnet sich eine Trendwende ab: Seit zwei Jahren sinkt die Zahl wieder leicht. Im Jahr 2019 zählten die Statistiker 5134 Neugeborene.

Die Stadtbevölkerung ist in den vergangenen zehn Jahren sehr ungleichmässig gewachsen. So schrumpfte sie etwa in der City, verdoppelte sich aber im Escher-Wyss-Quartier. Heute leben fast 6200 Personen dort.

Diese Gegensätze sind augenfällig. Während in der Innenstadt die Bautätigkeit klein ist, wurde in den vergangenen Jahren das ehemalige Industriequartier im Kreis 5 komplett umgebaut. Heute prägen Wohnblocks mit hohen Mieten das Bild im Quartier.

Diese Entwicklung wird sich wohl ähnlich fortsetzen. Die Stadt Zürich prognostiziert in den nächsten 15 Jahren nochmals ein deutliches Wachstum für das Escher-Wyss-Quartier, etwa 8400 Bewohner sollen dazukommen. Gesamtstädtisch rechnet die Stadt damit, dass in den 2030er-Jahren mehr als eine halbe Million Menschen in der Stadt wohnen werden. Der Rekord von 1962 fällt gemäss Prognose bereits nächstes Jahr.