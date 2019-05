60 Trapeze an der Limmat: Das ist das neue Zürcher Tanzhaus

Der Übername dieses Hauses ist schon vor der Eröffnung gewiss: «Der Bau mit den Dreiecken» (oder Abwandlungen davon). So auffällig ist die arkadenartige Fassade vom Ersatzneubau des Tanzhauses an der Limmat, welchen das Architektenduo Barozzi/Veiga geplant hat.

Heute ist offizieller Bauabschluss des Gebäudes, das ab dem Sommer einerseits den Tanzschaffenden in Zürich mehr Platz bieten, andererseits ein neuer Treffpunkt an der Limmat werden. Und vielleicht den einen oder anderen zu einigen Zahlspielereien anregen. Wir haben es vorab getan.

127a: Zentrum des Tanzhauses ist ab Sommer der Neubau an der Wasserwerkstrasse. Er ersetzt das Gebäude, das im Herbst 2012 abgebrannt ist und sowohl vom Tanzhaus als auch von der Schweizerischen Textilfachschule genutzt worden war. Das ursprüngliche Zentrum an der Wasserwerkstrasse 129 bleibt erhalten, wobei das Tanzhaus die Büros im obersten Stock aufgibt.

1: Die Fassade des Baus springt an einem Ort zurück und passt sich so schön an den Hang an.

247: Das Tanzhaus hat mit dem Neubau 247 Quadratmeter mehr Fläche zur Verfügung.

1 und 1: Im Foyer im Erdgeschoss auf der Höhe des Kloster-Fahr-Weges gibt es neu eine Cafeteria und eine Bar, die auch tagsüber öffentlich zugänglich sind.

Rund 60: Die Fassade des Gebäudes besticht durch trapezförmige Betonstützen, die von weit wie Dreiecke anmuten und über die ganze Fassade verteilt sind. Wie viele es tatsächlich sind, hängt von der Zählweise ab (und wie wenig man beim Zählen der optischen Täuschung erliegt). Sagen wir es so: Es sind rund 60. Eine Begrünung soll Schutz vor Sonne bieten und Storen ersetzen.

33: Von September 2016 bis Mai 2019 hat der Bau gedauert – oder 33 Monate.

2: Die beiden Köpfe des Büros Barozzi/Veiga sind der Italiener Fabrizio Barozzi und der Spanier Alberto Veiga. In der Schweiz ist das Duo bekannt für den Neubau des Bündner Kunstmuseums in Chur oder des neuen Musée Cantonal des Beaux-Arts direkt beim Bahnhof Lausanne.

14,4: Der Gemeinderat hat 2016 14,4 Millionen Franken für den Bau bewilligt. Die Nettobaukosten betrugen knapp 11 Millionen Franken.

