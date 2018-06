65-Jähriger schiesst in Zürich auf 60-Jährigen

Kurz vor 19.30 Uhr erhielt am gestrigen Sonntagabend die Stadtpolizei Zürich die Meldung, dass in der Nähe der Schiessanlage Probstei in Zürich-Schwamendingen ein Mann angeschossen worden sei. Die ausgerückten Polizisten trafen im Mehrfamilienhaus auf einen 60-jährigen Mann mit einer Schussverletzung, wie die Stadtpolizei Zürich heute Montagmorgen mitgeteilt hat.

Schutz & Rettung Zürich brachte den schwerverletzten Schweizer ins Spital, wo er notoperiert werden musste. Nähere Angaben zu seinem Gesundheitszustand lägen im Moment nicht vor, schreibt die Polizei.

Täter liess sich widerstandslos festnehmen

Offenbar war es im Mehrfamilienhaus zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. In der Folge fiel ein Schuss, wobei der 60-Jährige getroffen und schwer verletzt wurde. Sein 65-jähriger Kontrahent, ebenfalls ein Schweizer, liess sich vor Ort widerstandslos festnehmen. Eine Faustfeuerwaffe wurde sichergestellt.

Ob die Tatwaffe eine Sport-, Armee- oder anderwertige Waffe war, konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen. Auch in welcher Beziehung die beiden Männer standen, sei noch unklar.

Feldschiessen-Wochenende

Am vergangenen Wochenende fand überall in der Schweiz das Feldschiessen statt. Auch auf dem städtischen Schiessplatz Probstei wurde von Freitag bis Sonntag mit dem Gewehr und 25- sowie 50-Millimeter-Pistolen geschossen. Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist nicht bekannt.

Die Ermittlungen werden nun von der Staatsanwaltschaft IV für Gewaltdelikte und der Kantonspolizei Zürich geführt. (pu)