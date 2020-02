77 beste Schüsse

Wer in diesen kalten Wintertagen im Xenix sitzt, nippt an einem trinkbaren Wärmespender und knabbert was Salziges, denkt an Boule, Open-Air-Filme oder Smalltalk unter dem Sternenhimmel (und somit an den letzten oder den nächsten Sommer) – und schaut dementsprechend missmutig auf die öde Tristesse des Kiesplatzes hinaus.

See you – auch Landschaften haben menschliche Züge. Bild: Alessandro Della Bella

Doch die kommenden zwei Wochen ist das anders. Da wird die Laune der Barbesucher nämlich aufgeheitert durch ein fotografisches Meisterinnen- und Meisterwerk.

Weidmanns Rauch: So geht Gamspirsch-Pause. Bild: Gian Ehrenzeller

Es besteht aus hypnotischen, packenden Momentaufnahmen, die meisten im Fotopapierformat 13 auf 18 Zentimeter und alle auf der Rückseite mit Adresse, Briefmarke und Festtagswünschen versehen.

Tradition seit 2012



Sie sind das Resultat des sinnigen Rituals «Schick uns Dein Bild des Jahres», das TA-Fotograf Reto Oeschger im Jahr 2012 zusammen mit Josef Stücker und der inzwischen verstorbenen Silvia Luckner initiierte und das nun von Oeschger, Stücker und Iris C. Ritter verantwortet wird.

Halleluja 3.0 – oder die Grabeskirche in Jerusalem im Social-Media-Zeitalter. Bild: Boris Müller

2019 sind 77 Berufskolleginnen und -kollegen aus dem ganzen Land dem Aufruf gefolgt. Das immense Spektrum reicht vom religiösen Schnappschuss zur unerwarteten Kunst, von der magischen Sportsekunde bis zur verschmauchten Naturpoesie.

«Mein Bild des Jahres» Xenix-Bar, Kanzleistrasse 52, bis 13.2. Öffnungszeiten: Mo–Fr ab 16 Uhr, Sa/So ab 11.30 Uhr. www.xenix.ch