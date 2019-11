Aktivisten besetzen Juch-Baracken – FDP fordert Räumung

Linke Aktivistinnen und Aktivisten besetzten am Donnerstagnachmittag das Juch-Gelände am Rande von Altstetten. Auf dem derzeit ungenutzten Areal wollen sie eine Begegnungszone für alle schaffen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Aktion richtet sich gegen das Verschwinden von Freiräumen in der Stadt Zürich und gegen das Bundesasylzentrum an der Duttweilerstrasse in Zürich West.

Dieser Betrieb mit 150 Asylsuchenden wird heute Freitag eröffnet. Er soll das Asylwesen effizienter gestalten. Die Juch-Besetzer sprechen von einem «diskriminierenden Asylregime». Diesen Frühling hatten sie aus Protest dagegen für ein Wochenende den gegenüberliegenden Pfingsweidpark besetzt.

Die Asylorganisation Zürich (AOZ) toleriert die Besetzung des Geländes bis auf Weiteres, wie sie am Donnerstagabend in einer Mitteilung schreibt. Die AOZ nutzte die ehemalige Gastarbeitersiedlung während Jahrzehnten zur Unterbringung von Asylbewerberinnen und -bewerbern. Das Gelände in Altstetten mietet die AOZ von der Stadt Zürich.

AOZ: Abklärungen laufen

Seit 2014 und bis vor wenigen Wochen betrieb die Asylorganisation im Auftrag des Bundes eine Unterkunft für den Testbetrieb für beschleunigte Asylverfahren. Die bisher in den Juch-Baracken untergebrachten Asylsuchen sind seit Anfang September im Bundesasylzentrum Embrach einquartiert.

Bereits 2018 hatte die AOZ die Hälfte der damals noch rund 300 Asylbewerber in der Messehalle 9 in Oerlikon untergebracht, weil zwei Baracken der Baustelle für das neue ZSC-Stadtion «Swiss-Life-Arena» gleich neben der jetzigen Besetzung weichen mussten. Diese 150 Asylbewerber sind heute ins neue Bundesasylzentrum an der Duttweilerstrasse gezogen.

Über das weitere Vorgehen auf dem Juch-Areal informiere man «in den nächsten Tagen», schrieb die AOZ gestern. Man sei aktuell dabei, die nötigen Abklärungen zu treffen, ergänzt Heike Isselhorst, die Kommunikationsleiterin des zuständigen Sozialdepartement, heute Freitag.

FDP fordert Räumung

Die FDP der Stadt Zürich fordert den Stadtrat heute auf, das Areal unverzüglich zu räumen. Das schreibt die Partei in einer Mitteilung. Man habe keinerlei Verständnis dafür, dass die Stadt Zürich dies gestern nicht getan habe.

Es könne nicht sein, dass der Kreis 9 neben den Koch-Areal mit einem weiteren besetzten Areal belastet werde. Die FDP kritisiert auch die Haltung des städtischen Finanzvorstehers Daniel Leupi. Als Eigentümervertreter hätte er gestern sofort Strafanzeige einreichen müssen, schreiben die Freisinnigen und fordern ihn auf, dies nachzuholen. (hwe/bat)