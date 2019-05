Aktivisten besetzen Pfingstweidpark im Zürcher Kreis 5

Aktivistinnen und Aktivisten haben heute Freitagnachmittag den Pfingstweidpark im Kreis 5 besetzt. Das bestätigt Stadtpolizeisprecher Marco Cortesi. Laut Cortesi sind es einige Dutzend Personen. Die Polizei prüfe derzeit das weitere Vorgehen.

Der Ort ist bewusst gewählt: Auf dem Duttweiler-Areal vis-à-vis soll ein Bundesasylzentrum gebaut werden. Die Zürcher Stimmbevölkerung hat diesem Bau 2017 mit rund 70 Prozent der Stimmen zugestimmt.

Dagegen und gegen die Asylgesetzrevision, die am 1. März in Kraft trat, soll das ganze Wochenende mit verschiedenen Aktionen und Konzerten protestiert werden, wie die Besetzer in einer Medienmitteilung schreiben.

In den Bundesasylzentren würden Menschen vom Rest der Gesellschaft isoliert, restriktiven Regeln unterworfen und fremdbestimmt, schreiben sie. (hwe)