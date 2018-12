Als (fast) einziger ohne Kerze nach Hause

Dass ein Kind wieder und wieder scheitert, ist normal. Allerdings gibt es schon Qualitätsunterschiede. Ganz übel ist zum Beispiel das Scheitern beim Kerzenziehen mit der Primarschulklasse. Wenn man also am Ende des Morgens abgesehen von Mauerblümchen S. (das deswegen einen Heulkrampf erleidet) das einzige Kind ist, das den Bürkliplatz ohne selbst gezogene Naturleuchte verlässt. Weil kurz bevor die Lehrerin den Aufbruch befiehlt, das kümmerliche Häufchen Wachs, das zu diesem Zeitpunkt am Docht klebt, unerklärlicherweise zurück in den Bottich plumpst. Und man vor Verzweiflung flennen möchte, was aber nicht geht, weil Buben, anders als Mauerblümchen, nicht flennen, schon gar nicht wegen so was.

Jedenfalls: Eine solche Peinlichkeit hinterlässt Spuren. Meine waren so tief, dass ich seit jenem Erlebnis, das sich 1973 oder 1974 zugetragen hatte, den Bürkliplatz im Advent mied wie Vampire Sonnenlicht meiden (und «Biene Maja», Honig, die Bee Gees, Waxing etc. echt lang echt doof fand).

Das Zürcher Kerzenziehen wird heuer zum 50. Mal durchgeführt. Initiiert wurde es von einem Mann namens Michael Brons, der in den 1960er-Jahren die Freizeitanlage Wollishofen leitete, wo öfter eine Gruppe unzimperlicher Halbstarker rumlungerte, die grundsätzlich null Bock auf konstruktives, liebliches oder schlicht «erwachsenes» Zeugs hatte – bis Brons das Kunststück fertigbrachte, die jungen Männer von Sinn und Sinnlichkeit des Kerzenziehens zu überzeugen, das er bei der Ausbildung als Heilpädagoge kennen gelernt hatte. Sie waren von der Sache bald so angetan, dass sie ihr Wissen unter die Leute bringen wollten. Brons fragte bei der Stadt an, ob man im zur Winterzeit ungenutzten Musikpavillon am Bürkliplatz einen solchen Publikumsanlass durchführen dürfe. 1969 führte er, leidenschaftlich unterstützt von seinen gezähmten Widerspenstigen, das erste Zürcher Kerzenziehen durch – als friedliche, ruhige und temporäre Insel inmitten einer von Globuskrawallnachbeben und nach sexueller Befreiung lechzenden Hippies emotional aufgeladenen Stadt.

Anders als die damaligen Blumenkinder lechze ich fast 50 Jahre später eher nach entschleunigten, meditativen Momenten. Da ich immer wieder mal gehört hab, dass man solche Kontemplation auch beim Kerzenziehen finde, nehme ich dessen Jubiläum zum Anlass, mein Kindheitsdrama endlich hinter mir zu lassen, der Sache nochmals eine Chance zu geben – und betrete am Samstag kurz nach halb elf Uhr frohgemut das Zelt. Der im Pavillon eingerichtete Hauptraum ist gut gefüllt, obwohl es so kühl ist, dass Klein und Gross allesamt Jacken tragen. Ich schnapp mir zwei der dünnsten Dochte, begebe mich in den hinteren, geheizten Raum, halte die Schnüre in die heisse Flüssigkeit, ziehe sie langsam raus und versinke dabei in eine angenehme Tagträumerei. «Sie müssen die Dochte nur schnell eintunchen und sofort rausziehen.» Ein älterer Erklärbär erteilt mir ordeli laut eine Einführung für Dummies, die ich gar nicht gebucht hab; meine Bemerkung, ich hätte das 45 Jahre lang nicht mehr gemacht, ich sei etwas aus der Übung, quittiert der Profi mittels Kopfschütteln, dann taucht er seine Kerzen in vollendeter Synchronität ins Wachsbad, eine Augenweide!

Werde ich je annähernd so gut sein? Und dann noch der immense Druck der lieben Kollegen, die befahlen, am Montagmorgen stehe eine anständige Bienenwachskerze auf dem Sitzungstisch, komme, was wolle.

Bei den ersten Kerzenziehen vor 50 Jahren habe man bis zum Schluss etwa 400 Kilogramm Wachs verarbeitet, inzwischen seien es an Spitzentagen allein etwa 100 Kilo, «das macht dann insgesamt rund 6 Tonnen und bei den Dochten 50 Kilometer», sagt Aeneas Marti. Er leitet das Zürcher Kerzenziehen, bereits zum dritten Mal, als Angestellter des Vereins Zürcher Eingliederung, einer Einrichtung mit 193 geschützten Arbeits-, Ausbildungs- und Wohnplätzen, der auch der erzielte Gewinn zukommt. Als ich dem sympathischen Enddreissiger verrate, dass ich in journalistischer Mission hier bin, verrät er mir auch ein paar Geheimnisse. Zum Beispiel, dass die Rekordkerze, gezogen 2017, 9,5 Kilogramm gewogen habe, «viel mehr würde nicht mehr gehen, wegen der Öffnung des Wachstanks». Oder dass man im Team an Toptagen zum Spass Wetten über die Höhe des Wachsverbrauchs abschliesse, «aufs Gramm genau».

An Spitzentagen werden 100 Kilogramm Bienenwachs verarbeitet. (Bild: Reto Oeschger)

Es ist 11.30 Uhr. Dank dem Milchkaffee bin ich jetzt gut im Groove, habe einen Eintauch-Abkühl-Rhythmus gefunden, der den Kerzen bekommt, die eine hat bereits ein Bäuchlein angesetzt. Und sonst so? Da tut sich Barmherziges, wie der Versuch eines englischen Paares, einer griechischen Familie, die kaum Englisch spricht, den alten Brauch zu erklären. Pädagogisches, wie der Versuch einer Mutter, ihr Dummerchen, das zum zweiten Mal einen Docht unwiederbringlich im Wachs versenkt hat, mit «jetzt reiss dich zusammen, du bist sieben, so schwierig ist das nicht!» zu motivieren. Und gar Illegales! Lausbub 1: «Wetten, ich kann den Finger zehn Sekunden im heissen Wachs lassen?» – Lausbub 2: «Der Aufpasser hat doch gesagt, wir sollen da nicht reinfassen.» – «Nimmst du an oder nicht?» – «Okay, aber nur, wenn du die ganze Hand reinhältst … 20 Sekunden lang!

Wenn man Josef Müller über Bienenwachs reden hört, meint man, einen guten Käseverkäufer über Fondue-Mischungen reden zu hören: Mit Freude und Verve referiert der Geschäftsführer der Firma Exagon, die für das Zürcher Kerzenziehen den Rohstoff und die Geräte liefert, über Konsistenzen und Provenienzen, über Farben und Preise. Am Ende des Gesprächs kann ich kundtun: Der bräunliche Bürkliplatz-Wachs stammt vorab aus Europa (der elfenbeinfarbige aus China wäre viel zu teuer, der wird primär für Kosmetika eingesetzt), geliefert wird er klein zerstückelt in Säcke verpackt.

Nach der Kerze ist vor der Kerze. Anders gesagt: Da ich mit den Erstlingen nicht zufrieden bin, hole ich um halb eins einen grösseren Docht und fange nochmals an. Von Neo-Wachstank-Nachbarin Deborah erfahre ich: Kühlt man die Kerze draussen im Wind bis in den Kern, wird sie saugfähiger! Ich bin froh um solche Tipps, schliesslich geht es um nichts Geringeres als die Besinnlichkeit in der Redaktionsstube. Gleichwohl ist da längst kein Druck mehr, auch die unschöne Schulerinnerung ist weit weg. Ich geniesse dieses stoische, unaufgeregte Handwerken, dieses angenehm entrückte Sein. Irgendwann steht Aeneas Marti neben mir und sagt: «Moll, das sieht doch gut aus.»

Dieses Lob vom Maestro kommt für mich einer bestandenen Abschlussprüfung gleich. Ich gehe zur Kasse, bezahle die insgesamt 550 Gramm Bienenwachs, schaue zu, wie die prächtige Kreation in Papier gehüllt wird, und denke: Ja, das Glück hängt halt manchmal wirklich an einem dünnen Faden.

Kerzenziehen am Bürkliplatz, bis zum 23. Dezember täglich von 10 bis 20 Uhr