Als ob sie uns in trüben Zeiten aufheitern wollten

Rund um den Idaplatz blühen neunzig Kirschpflaumenbäume rosa. An der Zurlinden- und an der Bertastrasse schäumt es weiss. Dort blühen Zierkirschen. Es herrscht schönstes Frühlingswetter, doch das traditionelle Kirschblütenfest im Stadtkreis 3 fällt ins Wasser.

Es wäre allerdings auch ohne das Coronavirus zumindest getrübt worden, hätte es doch erst am 25. März stattfinden sollen. Doch Vollblüte ist jetzt, mindestens eine Woche früher als das letzte Jahr. In den nächsten Tagen beginnt die Farbenpracht bereits abzublättern.

Frühster Chriesibaum

Ähnliches zeichnet sich auch bei den einheimischen Chriesibäumen ab: Im Beobachtungsnetz von Meteo Schweiz hat der erste jener Kirschbäume, an denen unsere Chriesi wachsen, am 16. März in Liestal zu blühen begonnen. Das ist der früheste Termin seit Beobachtungsbeginn.

«Unser einheimischer Kirschbaum, Prunus avium, blüht immer etwas später als die Zierkirschen», erklärt Regula Gehrig, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Meteo Schweiz. Doch Gehrig erwartet in den nächsten Tagen, dass auch auf dem Land überall die Kirschbäume zu blühen beginnen: wirklich früh, wie die Statistik zeigt.

In den letzten Jahren war demnach meist schon April, wenn in unserer Region die einheimischen Kirschbäume zu blühen begannen. Mit einem Ausreisser 1990, als die Kirschblust am Zürichberg am 22. März begann.

Grund für die frühe Blust ist laut Gehrig der sehr warme Winter. Der Februar war in Zürich der zweitwärmste seit Messbeginn im Jahr 1864. Der gesamte Winter war sogar der wärmste überhaupt.

Bald nach den Kirschbäumen folgen die Birnbäume. Und die Wiesen werden an einigen Orten demnächst gelb von Löwenzahn sein und zartviolett von Wiesenschaumkraut. Als ob sie uns in trüben Zeiten aufheitern möchten.