Am HB buhlen 840 Beacons um die Smartphones der Passanten

Was kann ich gegen Beacon-Werbung tun?

Damit die Beacons mit dem Smartphone kommunizieren können, brauchen Apps bestimmte Berechtigungen. Um sich gegen die Kontaktaufnahme zu wehren, müssen Sie die Zugriffserlaubnis der Schnittstellen via Einstellungen ausschalten. Bei Android wählen Sie den Menüpunkt «Apps» und anschliessend die gewünschte App aus. Tippen Sie auf Berechtigungen und entziehen Sie dem Programm zum Beispiel den Zugriff auf das Mikrofon, wenn Sie diese Funktion nicht brauchen. Auf Android-Geräten können Sie auch die App Soni Control installieren. Diese blockt Kontaktaufnahmen via Mikrofon. Bei Apple-Geräten verwalten Sie die Berechtigungen in den Einstellungen unter «Datenschutz» und anschliessend «Mikrofon». Bei der Kontaktaufnahme via Bluetooth ist es einfacher. Schalten Sie einfach Bluetooth aus. Das kann allerdings dann Probleme verursachen, wenn Sie beim Pendeln mit ihren Bluetooth-Kopfhörern Musik hören möchten. (sip)