Andreas Caminada ziehts nach Zürich

Er wird von vielen als der beste Koch des Landes bezeichnet, ganz sicher ist er der einflussreichste: Der 42-jährige Bündner Andreas Caminada eröffnet Anfang des nächsten Jahres beim Münsterhof 3 in Zürich sein neustes Restaurant. Dies berichtet das «Gastro-Journal». 20min.ch schreibt, Caminadas Medienstelle habe eine «mögliche Eröffnung in Zürich» bestätigt. Doch weder Ort, Zeitpunkt noch involvierte Akteure seien spruchreif.

Beim Zürcher Lokal soll es sich um einen Ableger des Restaurants Igniv handeln. Dabei setzt Caminada auf eine Mischung aus Gourmetküche und Gemütlichkeit – im Gegensatz zum Schloss Schauenstein in Fürstenau, wo er seinen Gästen eine exklusive Drei-Stern-Küche auftischt.

Spekulationen zum Küchenchef

Das Igniv-Konzept, bei dem diverse Gerichte gleichzeitig zum Teilen auf den Tisch kommen, hat er bereits im Grand Resort Bad Ragaz und im St. Moritzer Badrutt’s Palace umgesetzt. Die Restaurants sind mittlerweile mit je einem «Michelin»-Stern und 17 «Gault Millau»-Punkten bewertet. Mit dem Konzept wagt sich der Schweizer erstmals auch ins Ausland: In Bangkok eröffnet er im kommenden Jahr ein Restaurant.

Küchenchef in Zürich werde, so spekuliert das «Gastro-Journal», der 30-jährige Daniel Zeindlhofer. Dieser beende demnächst sein vierjähriges Engagement als Koch des Golfclubs Vista in Sagogn. Davor war er vier Jahre im Schloss Schauenstein beschäftigt, zwei Jahre davon als Souschef.

Damit würde nach Nenad Mlinarevic ein weiterer Koch aus der Caminada-Schule in Zürich wirken. Mlinarevic, «Gault Millau»-Koch des Jahres 2016, betreibt mit seinen Partnern Valentin Diem und Patrick Schindler das Restaurant Bauernschänke, Anfang Dezember eröffnen sie in der ehemaligen Taverna Catalana gemeinsam die Neue Taverne. (zet)