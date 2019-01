Angst vor einer zweiten Roten Fabrik

Für einmal sitzen im Kantonsrat die meisten auf ihren Plätzen und hören zu. Es ist kein Kommen und Gehen im Saal wie sonst, wenn die Parteivertreter monoton ihre Parolen ablesen, sondern eine Debatte mit zittrigen Stimmen, lauten Voten und bleichen Gesichtern.

Selten diskutiert der Kantonsrat so lange und emotional über ein einziges Geschäft wie am Montagmorgen über das Zürcher Kasernenareal. «Das Rütli von Zürich» nennt es denn auch der kantonale SVP-Baudirektor Markus Kägi. Ein Ort also, zu dem jede eine Meinung hat und den jeder beansprucht.

Der Kanton besitzt das Kasernenareal, das in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs liegt. Markus Kägi wollte einen Teil davon der Stadt Zürich für 50 Jahre im Baurecht abtreten. Dabei handelt es sich um die Zeug­häuser und den Zeughaushof. Die Stadt hätte die maroden Gebäude saniert und eine sanfte Entwicklung mit Kultur, Gastronomie, Gewerbe und sozialen Einrichtungen vorangetrieben. Zudem hätte sie die Kasernenwiese in einen Park verwandelt. Das alles nach dem Auszug der Polizei ins neue Polizei- und Justizzentrum in rund drei Jahren.

30 Millionen zu viel

Die entsprechende Vereinbarung liegt vor, der Baurechtszins wäre mit jährlich 410000 Franken tief gewesen, was eine Landabwertung von rund 36 Millionen Franken bedeutet hätte. Dafür hätte der Kanton die umfangreiche Sanierung für die denkmalgeschützten Zeughäuser nicht alleine tragen müssen. Diese hat er jahrelang vernachlässigt. Er hätte höchstens 30 Millionen an die geschätzten Kosten von 55 Millionen Franken bezahlt. Die Kantonsregierung, der Stadtrat und das Zürcher Stadtparlament haben der Vereinbarung bereits zugestimmt.

Doch der Kantonsrat blockiert nun Kägis Zukunftspläne. Eine bürgerliche Mehrheit aus FDP, SVP und EDU ist dagegen. Die Argumente der drei Parteien sind vielfältig. In der Debatte melden sich mehrere Freisinnige zu Wort, hauptsächlich aus Zürich. So spricht Sonja Rueff-Frenkel für die FDP-Fraktion gegen die Vereinbarung: «Wir verzichten auf Zins und geben noch eine Mitgift von 30 Millionen Franken.» Dieser Betrag sei der «berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe». Rueff-Frenkel hegt zudem grossen Unmut gegen die rot-grüne Stadtregierung. Sie vertraue dieser nicht, das Areal gut zu entwickeln. Ihr schwebt in den Zeughäusern eher ein Zentrum für Start-ups vor – eine «zweite Rote Fabrik» wolle die FDP nicht.

Auch die rechtsbürgerliche EDU fürchtet sich vor einem weiteren alternativen Kulturzentrum, nennt zwar nicht die Rote Fabrik in Wollishofen, dafür die Reithalle in Bern. Peter Häni aus Bauma sagt: «Es ist deshalb nicht in unserem Sinn, der rot-grünen Regierung 30 Millionen Franken zu geben.»

Die Begründung der SVP tönt ähnlich. Christian Mettler, Immobilienverwalter aus Zürich, sagt: «Die Stadt soll für die Renovation aufkommen.»

Stillstand im Kantonsherz

Die anderen Parteien zeigen für diese Argumente kein Verständnis. Die Stadtzürcher SP-Kantonsrätin Céline Widmer erinnert die Bürgerlichen daran, dass der Kanton die Gebäude habe verlottern lassen und die Stadt nun bei der Sanierung helfe. «Zürich wird kein Rappen geschenkt.» Für SP-Mann Andrew Katumba aus Zürich ist klar: «Den Bürgerlichen gefällt einfach nicht, was auf dem Areal läuft. Sie wollen die warme Stube des linken Zürich ausräuchern.»

CVP-Kantonsrat Josef Wiederkehr aus Dietikon warnt vor einem «Stillstand im Herzen des Kantons», wenn die Zukunftspläne keine Zustimmung erfahren. Seine Fraktion ist dafür, weil es «vorwärtsgehen» müsse auf dem Kasernenareal. Das finden nebst SP und CVP auch die Grünen, GLP, EVP, BDP und AL.

Nach gut zwei Stunden äussert sich als letzter Redner auch SVP-Baudirektor Markus Kägi: «Jahrzehntelang haben wir für die Zukunft des Areals x Varianten durchgedacht. Nun hat der Kanton einen guten Deal gemacht, und ich habe gedacht, wir seien auf der Zielgeraden.» Alle anderen Varianten würden teurer. «Und sie hätten es zu verantworten.» Seine Stimme tönt fast flehend.

Knappe Absage

Doch die grossen bürgerlichen Parteien lassen sich durch alle Voten nicht umstimmen. Sie wollen, dass die Kantonsregierung mit der Stadtregierung neu verhandelt. So scheitern die Zukunftspläne für das Kasernenareal am Geld und an der Ausgabenbremse. Um diese zu umgehen und die 30 Millionen Franken zu sprechen, hätte es 91 Stimmen aus dem Kantonsrat gebraucht. Bei der Schlussabstimmung gibt es für das Anliegen aber nur 89 Befürworterinnen und Befürworter.

Kägi ist nach der Ratsdebatte enttäuscht. «Jahrzehntelange Bemühungen sind zunichte.» Die Zukunftspläne seien in einem unglaublich breiten Verfahren entstanden, in das sehr viele Menschen involviert gewesen seien. Nun müsse der Kanton die Zeughäuser selbst sanieren und sich um die Nutzung kümmern, was teuer werde.

Ob es auf dem Areal weitergeht, dürfte ihn bald nicht mehr kümmern. Kägi tritt als Regierungsrat zurück. Das Areal wird das Problem seines Nachfolgers werden, der vielleicht Thomas Vogel heisst. Der FDP-Regierungsratskandidat hat ebenfalls gegen die Vereinbarung mit der Stadt gestimmt.

(Tages-Anzeiger)