«Anreize und Drohungen wirken in der Sozialhilfe nicht besonders»

Steckbrief Raphael Golta

Geboren: 17. November 1975 in Zürich



Ausbildung: Lizenziat in Publizistik, Informatik und Volkswirtschaftslehre an der Uni Zürich.



Berufliche Stationen: Assistent am Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Uni Zürich, Accountmanager im Eventbereich, Softwareentwickler.



Politische Stationen: SP-Kantonsrat (2003–2014), Fraktionschef im Kantonsrat (2010–2014), seit 2014 Stadtrat.



Familie: Verheiratet, zwei Kinder.



Haustier: Keines



Auto: Keines



Vereinsmitgliedschaften: Kaufmännischer Verband Schweiz, Syndicom, Mieterverband Zürich, WWF, Amnesty International, Alumni UZH, Quartierhof Wynegg.



Verwaltungsratsmandate: Asylorganisation (AOZ), Verkehrsrat ZVV, Stiftungsrat Pensionskasse der Stadt Zürich, Stiftung Zürich-Jobs.