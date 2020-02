Arbeiten muss man hier in diesem Land

Im Café Sprüngli sitze ich, draussen vor dem Fenster das Sonnenlicht, das mangofarben ist, in dem die Menschen in Zeitlupe und Kamelhaarmänteln gehen, gerade so, als gehörten sie zum Licht und den Fassaden und ihre Mäntel unzertrennlich zu ihren Leben. Im gleichen Licht, das scheinbar nichts findet, in dem es bricht, sitzt eine Dame im grünen Pullover, so wahnsinnig grün ist ihr Pullover, dass er mich an alle Felder erinnert, ja, an die Natur an sich. So trinkt sie ihren Tee zierlich, liest die Zeitung vorsichtig, als hätte sie sich die Nägel frisch lackiert, macht ein Gesicht, als würde sie fortwährend fotografiert. Und wenn sie niest, hält sie das Niesen zurück, und kurz befürchte ich, dass sie implodiert.



Das ist Zürich, schreit ein Rentner zu einem deutschen Touristen hin. Die Dame in Grün erschrickt.



Eine Frau in einem traubenroten Hemd und mit viel Kompetenz erklärt einem Mann ohne Aufenthaltsbewilligung, dass er so schnell wie möglich arbeiten müsse, arbeiten müsse er, müsse man in diesem Land, damit man bleiben könne. Er müsse arbeiten, ruft die Dame, das müsse man hier.



Sie müssten sehen können, dass er willens sei zu arbeiten, dass er es mache wie wir. Er arbeite überhaupt gar nie mehr, schreit aber der Pensionär, er habe noch einmal ein Leben in freiheitlicher Freiheit vor sich, so wolle es das System.



Die Augen der Dame im roten Hemd sehen scharf, auch ihre Finger sind Messer, wenn sie nach draussen in die Realität zeigt. Es sei wichtig, sagt sie, dass die da draussen sehen könnten, dass er etwas tue, dass er niemandem auf der Tasche liege. Alle würden arbeiten, immer und zehn Stunden am Tag, das sei, sagt sie und ihr Hemd rot und die Augen sehr blau und ihre Stimme ein minimal zu kleines Laken auf einem minimal zu grossen Bett, das sei, sagt sie, ganz normal.



Der Rentner, der den Touristen anschreit, er liebe das Leben, schreit er, Australien, Kolumbien, Madagaskar, Israel, ruft er und was er für einen Kuchen wolle, ach verdammt, es gebe diesen sehr schweizerischen Quarkkuchen hier.



Das Wort «verdammt», das die Frau in Grün aus der Fassung bringt, ihr Grün verblasst sofort, sie bezahlt und geht. Der Tourist aus Deutschland, der sagt, es käme ihm vor, als würde hier in einem anderen Jahrhundert gelebt, sogar die Zeitungen hätten eine ganz andere Jahreszahl. Und auf der Titelseite steht: Zwei Wochen Vaterschaftsurlaub werden nun in der Schweiz eingeführt.



Julia Weber ist Autorin und lebt in Zürich. Für den «Tages-Anzeiger» schreibt sie jede Woche über Zürcher Schlupflöcher.