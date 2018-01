1054 Zürcherinnen und Zürcher kandidieren für die 125 Sitze im Gemeinderat, der am 4. März neu gewählt wird. Bei vielen der über 1000 Kandidaten heisst die Devise: auffallen um jeden Preis. Das hat sich auch Bruno Bötschi gesagt, Kandidat der Alternativen Liste (AL) im Wahlkreis 10. Um seinen Aufmerksamkeitswert zu steigern, hat er auf Facebook ein Video hochgeladen.

Im knapp einminütigen Filmchen spricht er stockend, sieht mit Brille linkisch aus, wirkt unsicher und stammelt Sätze wie «Meine Ziele sind viele Ziele», «Ich kämpfe für reiche Frauen und für Männer, die nicht böse sind» oder «Ich will den Weltfrieden». Kurz: Er präsentiert sich dermassen unbeholfen, dass jeder Wahlkampf-Kommunikationsprofi vor Entsetzen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde.

Ein bisschen Spass darf sein

Veräppelt Bruno Bötschi mit dieser Videobotschaft seine Wähler? «Überhaupt nicht», sagt der 50-jährige Journalist, «meine Kandidatur ist ernst gemeint. Das Video ist doch lustig. Wenn ich gewählt werde, ziehe ich in den Gemeinderat.» Er findet, ein bisschen Spass und Satire dürfe in der Zürcher Stadtpolitik nicht fehlen. Auch wenn er wisse, dass seinen Humor nicht alle verstehen. Damit müsse und könne er gut leben. Der kurze Film sei eine Parodie auf einen Luzerner Politiker, der sich vor acht Jahren bei den Wahlen präsentiert habe.

AL-Kandidat Bötschi hat das Video bei sich zu Hause aufgenommen, aus dem Stegreif, in einem Rutsch und ohne Schnitt. «Sicher hätte ich mit einer schönen Krawatte vor der Kamera sitzen können, aber solche adretten Kandidaten gibt es doch in Zürich mehr als genug.» Was sagt die Partei zur Selbstpräsentation? Da sei bis jetzt keine Reaktion gekommen, bei der AL sei man bezüglich Wahlwerbung relativ frei.

Tiefe Kosten, grosse Wirkung

Laut dem Politikwissenschaftler Thomas Widmer von der Universität Zürich könnte Bötschi durchaus von seinem Ansatz profitieren: Grundsätzlich bedeute öffentliche Aufmerksamkeit, ob positiv oder negativ, für Kandidierende einen Gewinn. «Ein extravagantes Video kann eine Person unter über 1000 Kandidatinnen und Kandidaten hervorstechen lassen.»

Beim Buhlen um Wählerstimmen bieten die sozialen Medien und generell das Internet laut Widmer zahlreiche Alternativen zu traditionellen Instrumenten der politischen Kommunikation wie zum Beispiel Plakate und Inserate. «Besonders attraktiv sind die tiefen Kosten für Produktion und Distribution, gerade bei diesem Video, sowie die im Fall des bewegten Bildes hohe Unmittelbarkeit, auch wenn sie nur virtuell ist.»

Kurzfristig etwas Aufmerksamkeit

Bötschis Video beurteilt Widmer zwiespältig: «Glaubwürdigkeit erzeugt man damit wohl nicht, jedoch vielleicht – kurzfristig – etwas mehr Aufmerksamkeit.» Es sei schwierig, dem Zuschauer in einem solch kurzen Film Ironie zu vermitteln. Bötschi kandidiert auf Platz 10 der AL-Liste im Wahlkreis 10. Er müsste gegenüber den anderen Kandidierenden auf seiner Liste massiv Stimmen gewinnen, um für eine Wahl infrage zu kommen. «Dazu reicht dieses Video sicherlich nicht aus», sagt Widmer. (Tages-Anzeiger)