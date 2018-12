Aus für Ticketerias – ZVV bricht Versprechen

In der Stadt Zürich gibt es derzeit noch sechs sogenannte Ticketerias, also Schalter, an denen Billette bezogen werden können. Aber nicht mehr lange. Der ZVV hat Anfang Jahr beschlossen, jene am Schwamendinger- und am Goldbrunnenplatz dicht zu machen. Die Gründe dafür sind auf den ersten Blick nachvollziehbar: Die Fahrgäste kaufen nur noch eines von zehn Tickets an den Schaltern. Viele Fahrgäste nutzen stattdessen das Smartphone oder lösen die Fahrscheine am Ticketautomaten.

Auf politischer Ebene und in den Quartieren haben die Schliessungen der Schalter für einigen Wirbel gesorgt. Anfang Jahr reichten FDP und SVP im Gemeinderat, und SP, CVP und SVP im Kantonsrat Postulate ein, um die Schliessung zu verhindern. Der Stadtrat behandelte den Vorstoss mit einem Verweis auf den Kanton, da die Ticketerias in den Zuständigkeitsbereich des ZVV fallen. Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP) wiederum empfahl das vom Kantonsrat eingereichte Postulat zur Ablehnung. Behandelt wurde das Geschäft bisher aber noch nicht.

Was nicht funktioniert, muss weg

Walker Spähs Begründung für die Ablehnung: die ZVV-Vertriebsstrategie. Darin steht zweierlei: der Verbund treibt die Digitalisierung innerhalb des ZVV voran, stellt aber gleichzeitig eine Grundversorgung mit bedienten Verkaufsstellen im Kanton sicher. Was nicht drinsteht, aber meistens gilt: Was nicht funktioniert, muss weg. Es bleibt das Versprechen, dass neun von zehn Einwohner des Kantons Zürich auch künftig innerhalb von zwanzig Minuten zu Fuss oder mit dem öffentlichen Verkehr eine sogenannte Beratungsstelle erreichen werden. Dies sei nach den Schliessungen in Wiedikon und Schwamendingen gewährleistet, argumentierte der ZVV. Als Ausweichmöglichkeit nannte er die Schalter in Oerlikon und am Paradeplatz.

Noch offen: Die Ticketeria am Goldbrunnenplatz in Zürich-Wiedikon. Bild: Reto Oeschger

Quartiervereine und Parlamentarier vermochte dies allerdings nicht zu besänftigen. Der Entscheid des ZVV habe viele Quartierbewohner erzürnt, sagen sie. Für viele seien die Ticketschalter wichtig, und dies gelte mitnichten nur für alte Menschen. Die Schliessung von Postschaltern, Kreisbüros und Ticketerias widerspreche dem Wunsch einiger Leute nach persönlichem Kontakt.

Politischer Druck wächst

Auf politischen Druck hin sistierte der ZVV die Schliessung der beiden Ticketerias auf einen Zeitpunkt nach dem Regierungsratsentscheid, der im kommenden Frühling erwartet wird. Dies gibt er in einer Meldung im August dieses Jahres bekannt. Ein Durchatmen in den Quartieren – ein kurzes allerdings. Der Zürcher Verkehrsverbund blieb nicht dabei: Man werde die Schalter nun doch auf Ende Jahr schliessen, ganz egal, ob das Geschäft im Kantonsrat schon durch sei oder nicht. Am 29. Dezember ist definitiv Schluss. Als Grundlage für den Entscheid diente besagtes, vom Regierungsrat verabschiedete ZVV-Strategiepapier.

Die erwartbare Reaktion bei den Quartiervereinen und Parlamenten: Kopfschütteln. Mehr noch. «Ein abgekartetes Spiel», schimpft Maya Burri, Präsidentin des Quartiervereins Schwamendingen. «Der ZVV schafft damit Tatsachen inmitten eines politischen Prozesses.» Dabei konnte sie erst eben noch besorgte Quartierbewohner damit besänftigen, dass sie eine schriftliche Bestätigung von Walker Späh wie auch von Stadtrat Michael Baumer (FDP) vorliegen habe, worin die Politiker versichern, mit der Schliessung abzuwarten. Die Dokumente sind auf der Website des Quartiervereins einsehbar.

«Der ZVV weicht einem politischen Entscheid aus», sagt auch Roland Scheck (SVP), Vizepräsident des Quartiervereins Wiedikon, Kantonsrat und Mitunterzeichner des Postulats. Die Quartierbevölkerung sei befremdet durch das Hin und Her des ZVV. Dabei, glaubt Scheck, hätte das Geschäft im Parlament gute Chancen gehabt, durchzukommen.

Das letzte Wort noch nicht gesprochen

Auf den Entscheid hin reichte er im Kantonsrat vor zwei Wochen ein dringliche schriftliche Anfrage ein. Eine solche wurde auch im Gemeinderat eingereicht, dort seitens der SP. Die unterzeichnenden Parlamentarier möchten nun den Prozess nachzeichnen, der beim ZVV zur abrupten Kehrtwende geführt hat. Ebenso werden Stadt- und Regierungsrat angefragt, was sie vom «kurzfristigen Meinungswechsel» des ZVV halten. Oder wie man gedenke, in Zukunft die Kommunikation zu verbessern. Aber auch in Bezug auf die Angestelltensituation fordern die Parlamentarier Aufklärung. Wie vielen Mitarbeitern wurde gekündigt? Wie können sie weiterbeschäftigt werden?

Wird das Dokument die Ticketerias retten? Laut Scheck gibt es noch Hoffnung. Es sei nun am Regierungsrat, das Postulat des Kantonsrats zu prüfen. Auch die Quartiere geben nicht nach: Am kommenden Samstag wird in Schwamendingen vor der Post, welche die Ticketeria beherbergt, eine Protestaktion durchgeführt.

