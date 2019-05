Aus für die Lückenfüller am Bürkliplatz

Elfmal pro Woche finden auf sechs Plätzen in Zürich Lebensmittelmärkte statt, die von der Stadtpolizei organisiert werden. Einer davon ist der Gemüsemarkt in der Stadthausanlage beim Bürkliplatz, der jeweils am Dienstag- und Freitagmorgen stattfindet.

Rund 80 Marktfahrerinnen und Marktfahrer bieten dort am Seebecken unter den alten Kastanienbäumen ihre Ware feil. Die meisten von ihnen haben eine Jahresbewilligung für ihren Stand. Es gibt aber auch sogenannte Tagesverkäufer, die jeweils nur über eine temporäre Bewilligung verfügen. Zu ihnen gehört Rita Schmid*.

Drohen sogar Bussen?

Jeden Freitag war sie auf dem Bürkliplatz-Markt anzutreffen – heute allerdings nicht. Denn seit dem 1. Mai ist alles anders. «Seit Ende April ist uns nicht mehr gestattet, am Markt teilzunehmen. Wer trotzdem noch als Tagesverkäufer komme, werde gebüsst», sagt Schmid. Die Information sei mündlich erfolgt. Eine schriftliche Erklärung habe es nicht gegeben.

Ob tatsächlich Bussen ausgesprochen werden, steht laut Polizeisprecher Marco Cortesi noch nicht fest. Sicher ist jedoch, dass die bisherige Praxis auf dem Markt bis auf weiteres keine Gültigkeit mehr hat. Diese sah vor, dass Standplätze, die zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Marktbeginn noch nicht belegt sind, von der Stadtpolizei anderweitig vergeben werden können – beispielsweise an Tagesverkäuferin Rita Schmid. «Wir haben der Marktpolizei dann jeweils die Gebühr für die Tagesbewilligung vor Ort gegen Quittung bezahlt.» 15 Franken kostet ein Stand mit der Mindestgrösse von 5 Quadratmetern pro Tag. Jeder weitere Quadratmeter kostet 5 Franken zusätzlich.

Dass dies nun nicht mehr so gehandhabt werden kann, hat laut Cortesi personelle Gründe. Die Büros der Gewerbepolizei mussten kürzlich aufgrund von baulichen Mängeln geräumt werden. Nun sind die Verwaltungsabteilungen, darunter auch die Marktpolizei, auf verschiedene Amtshäuser der Stadt verteilt. «Das hat Umstrukturierungen zur Folge, die es nötig machen, die Mitarbeiter der Marktpolizei für andere Einsätze abzuziehen», sagt Cortesi. Deshalb sei es ihnen auch nicht mehr möglich, in demselben Umfang an den Märkten zu patrouillieren wie bisher.

Tagesbewilligungen heiss begehrt

Auf dem Marktplatz der Stadthausanlage sei nun jeweils noch ein Platz frei, für den die Polizei eine Tagesbewilligung erteilen werde. Man suche nun nach Möglichkeiten, wie dieser Platz so vergeben werden könne, dass alle Interessenten irgendwann eine Chance bekommen, dort ihre Waren zu verkaufen.

Die Nachfrage nach Tagesbewilligungen ist laut Cortesi sehr gross – nicht nur beim Bürkliplatz. So gebe es für die Märkte in Altstetten, Oerlikon und auf dem Helvetiaplatz aus Platzgründen gar keine Tagesbewilligungen mehr. «Die Marktfläche ist in Altstetten und Oerlikon aufgrund von Baustellen temporär eingeschränkt. Auf dem Helvetiaplatz wird es wegen der Neugestaltung des Amtshauses samt Boulevardcafé auch in Zukunft keine Tagesbewilligungen mehr geben.»

Vom Marktfahrer zum Sozialfall

Das Wegfallen der Verkaufseinnahmen auf dem Markt ist für Rita Schmid verkraftbar, wie sie selbst sagt. Andere treffe es wesentlich härter. «Mit den Einnahmen ergänzen viele ihre Pension. Fallen diese weg, werden sie über kurz oder lang zum Sozialfall.»

So einfach aufgeben wollen die Tagesverkäuferinnen und Tagesverkäufer deshalb nicht. Laut Schmid haben sie sich zusammengeschlossen und vergangene Woche Unterschriften gesammelt, um weiterhin auf dem Markt ihre Produkte verkaufen zu können. Einige hätten auch versucht, eine Jahresbewilligung zu bekommen. «Aber da hat man keine Chance. Diese Monopole halten die Marktfahrer schon seit Jahrzehnten und treten sie nicht ab.»

*Name der Redaktion bekannt. (Tages-Anzeiger)