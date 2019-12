Auto landet auf Tramschienen in Wallisellen

In Wallisellen ZH steht ein Auto auf den Tramschienen. Bei der Kantonspolizei Zürich bestätigt man den Einsatz. Der genaue Unfallhergang werde nun untersucht. Verletzt wurde niemand.

«Wie es dazu kam, weiss ich nicht. Aber das ist schon sehr seltsam», so ein Mann, der gleich in der Nähe wohnt, zu 20 Minuten. Zurzeit stehe der Trambetrieb still. Die Polizei sei vor Ort.

Trambetrieb eingeschränkt

Wie die ZVV mitteilen, ist die Strecke zwischen Auzelg und Bahnhof Stettbach für den Trambetrieb der Linie 12 in beiden Richtungen gesperrt. Die Linie 12 fährt nur auf der Strecke Zürich Flughafen - Auzelg. Auf der Strecke Bhf. Stettbach - Auzelg - Glattpark sind Busse im Einsatz.

Den Fahrgästen von und nach Zentrum Glatt wird empohlen die Buslinie 94, von und nach Wallisellen die S-Bahn über Oerlikon zu benützen. Fahrgäste zwischen Wallisellen und Zürich Flughafen benützen mit Vorteil die Linie 759.