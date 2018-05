Auto liegt nach Unfall in Zürich-Enge auf dem Dach

«Ein Auto hat das Geländer durchbrochen und liegt auf dem Dach», berichtet ein Leser-Reporter. Zudem seien drei weitere Fahrzeuge involviert gewesen: «Es sieht nach einer Karambolage aus.»

In der Zwischenzeit seien auch mehrere Krankenwagen und Polizeiautos an der Tunnelstrasse im Einsatz. Auch eine schwangere Frau sei am Unfallort – ob sie verletzt sei, weiss der Leser-Reporter aber nicht: «Sie stand einfach da und sah mega geschockt aus.»

Lenker kollidierte mit Fahrbahntrennung

Die Polizei bestätigt den Unfall. Demnach fuhr kurz vor 10.30 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem Auto durch den Ulmbergtunnel in Richtung See/Enge. Bei der Ausfahrt aus dem Tunnel rammte er gemäss ersten Erkenntnissen die Fahrbahntrennung. In der Folge überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand, wie es in einer Mitteilung heisst.

In Zürich-Enge hat sich Freitagvormittag ein Unfall ereignet. Bild: Leser-Reporter

Der Lenker, der sich allein im Fahrzeug befand, konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich mit leichten Verletzungen zur Überprüfung ins Spital gebracht. Drei weitere Fahrzeuge, die ebenfalls durch den Ulmbergtunnel unterwegs waren, wurden durch herumfliegende Trümmerteile getroffen und beschädigt.

Unfallursache ist noch unklar

Die Insassen dieser Fahrzeuge wurden dabei aber nicht verletzt. Die Unfallursache und der Unfallhergang seien noch unklar. Der Ulmbergtunnel musste während der Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung See gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Übernommen von «20 Minuten», bearbeitet von Tagesanzeiger.ch/Newsnet

()