Autolenker fahren bei schlechter Sicht schneller

Wenn es dunkel ist oder der Nebel die Sicht behindert, fährt man mit dem Auto vorsichtiger und damit langsamer. Würde man denken. Doch weit gefehlt, in der Realität ist es genau umgekehrt. Autolenker überschreiten die Höchstgeschwindigkeit öfter, wenn es dunkel ist. Nicht nur nachts fahren sie schneller, sondern auch an nebligen Tagen, also bei eingeschränkter Sicht.

Diese bemerkenswerte Erkenntnis ergab eine Studie der Universität St. Gallen , die mit der Universität Bern, dem Max-Planck-Institut in Berlin sowie der Dienstabteilung Verkehr der Stadt Zürich zusammengearbeitet hat. Letztere lieferte den Datensatz. Analysiert wurden 1,2 Millionen Fahrbewegungen aus Zürich. Dabei handelt es sich nicht um Messungen von offiziellen Radarkästen. Die Daten stammen «von versteckten Messungen im Rahmen der Verkehrsplanung in verschiedenen Zürcher Quartieren», wie der St.Galler Assistenzprofessor Emanuel de Bellis in der Mittwochsausgabe des «St. Galler Tagblatts» sagt. Die Messungen wurden an 71 Tempo-50- und Tempo-30-Strassen erhoben und datieren aus den Jahren 2007 bis 2009. Die Daten sind komplett anonymisiert, wie de Bellis gegenüber Tagesanzeiger.ch/Newsnet versichert.

Die Autofahrer auf den Haupt- und Nebenstrassen fühlten sich also unbeobachtet. Das Fahrverhalten wird als «natürlich» taxiert, weil keine Verkehrsbusse drohte. In der Nacht fuhren 18,3 Prozent der Verkehrsteilnehmer zu schnell, am Tag 14 Prozent. Oder anders betrachtet: Nahm das Licht um 100 Lux ab, erhöhte sich der Prozentsatz der Tempoüberschreitungen um 0,6 Prozent. Zur Erklärung: 100 Lux entsprechen etwa dem schummrigen Licht in einem Flur, 500 Lux findet man in einem normal beleuchteten Büro vor.

Die Relation: Sinkt die Beleuchtungsstärke (untere Skala), steigt das Tempo (linke Skala).

Wider alle Logik

Je dunkler, desto schneller: Studienautor de Bellis sagt, das widerspreche der Logik und sei nur schon deshalb relevant, weil ein Drittel der Verkehrstoten Opfer von Tempoüberschreitungen sind.

Definitive Erklärungen hat der Wissenschaftler nicht parat. Aber Erklärungsansätze. Einer dieser Ansätze stammt aus der Wahrnehmungsforschung. Die Geschwindigkeit von Objekten wird in kontrastreicher Umgebung, also bei Helligkeit, höher eingeschätzt als bei Dunkelheit. Daraus resultiert, dass sich Autofahrer im Dunkeln langsamer wähnen, als sie sind. Und deshalb Gas geben.

Auch möglich ist, dass Verkehrsteilnehmer im Dunkeln eher glauben, nicht gesehen oder ertappt zu werden. Andere Einflüsse wie vermehrter Alkoholkonsum, Freizeitverhalten oder schlicht anderes Publikum am Abend und in der Nacht können laut de Bellis ausgeschlossen werden. Die Tempoüberschreitungen wurden genauso bei schlechten Sichtverhältnissen an Nachmittagen festgestellt. Dann könne man viel eher davon ausgehen, dass dieselben Personen auf denselben Strecken unterwegs sind.

Die 15/5-Regel

Gemäss Studie sollen nun Entscheidungsträger wach gerüttelt und Autofahrer wie Fahrlehrer sensibilisiert werden. Statistisch reduziere sich die Zahl der Unfälle um 15 Prozent , wenn 5 km/h langsamer gefahren werde.

De Bellis liefert auch mögliche Ansätze zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Konkret solle nun untersucht werden, welche Strassenbeleuchtung welche Einflüsse auf besagte Wahrnehmung der Verkehrsteilnehmenden hat. Eine Lösung könnte «Smart Light» sein: Lampen mit Bewegungsmeldern.

