Automobilverbände geben Zürich auf – zumindest teilweise

Sicherheitsvorsteher Richard Wolff (AL) wird diese Nachricht freuen. Nach einem Bundesgerichtsurteil wollen ACS und TCS ihre Beschwerden gegen Tempo-30-Zonen in der Stadt Zürich nicht mehr weiterziehen. «Der ACS Sektion Zürich und der TCS Sektion Zürich werden das Urteil akzeptieren», heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung der Automobilverbände.

Vor rund einem Monat fällten die Lausanner Richter ein Urteil, das die Einführung von Tempo 30 aus Lärmschutzgründen auf mehreren Stadtzürcher Strassen stützte. Am Mittwoch drückte Stadtrat Wolff in einer Kolumne im «Tagblatt der Stadt Zürich» seine Freude darüber aus: Das Bundesgericht habe die Einwände der Automobilverbände «in den Senkel gestellt».

Rund sechzig weitere Beschwerden seien allerdings noch hängig, sagt Reto Cavegn, Geschäftsführer des TCS Zürich, gegenüber dem SRF-«Regionaljournal». Denn TCS und ACS haben konsequent gegen neue Tempo-30-Zonen in der Stadt rekurriert. Die Entscheide warte man nun ab, so Cavegn, «sehr wahrscheinlich werden wir sie aber nicht weiterziehen». Denn im Grundsatz gehe es in diesen Fällen ums Gleiche. Und: «Wir haben vor Bundesgericht verloren. Punkt», sagt Cavegn ins Radiomikrofon.

Wolff will vorwärtsmachen

Trotz der Niederlage vor den Gerichten kapitulieren die Automobilverbände nicht ganz. Die Stadt müsse weiter mit ihnen rechnen, sagt Cavegn. Würden Tempo-30-Zonen geplant, schauten die Verbände hin und behielten sich je nach Situation rechtliche Schritte vor. Besonders gegen Tempo-Reduktionen auf Hauptstrassen wollen sie sich einsetzen. Auf vier Abschnitten gilt in der Stadt bereits Tempo 30, auf 20 weiteren ist es geplant. Die beiden Verbände sind davon überzeugt, dass eine flächendeckende Einführung von Tempo 30 zu Verkehr in den Quartierstrassen führen werde.

Der Entscheid der Automobilverbände räumt den Weg für rund 40 geplante Tempo-30-Zonen in beinahe allen Stadtkreisen so gut wie frei. Die Stadt scheint diese schnell umsetzen zu wollen. Wolff schreibt in seiner Kolumne: «So wird nun die Dienstabteilung Verkehr in meinem Departement in den nächsten Wochen die Schilder bestellen und bald auch montieren– für zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Zürich eine gute Nachricht.» (sip)