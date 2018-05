Badi-Start für Hartgesottene

Man glaubt, der Mann an der Kasse mache einen Scherz, auch, weil er selbst nicht wirklich zu glauben scheint, was er eben sagte (und die Sache darum nochmals überprüft), doch dann wiederholt er es: «Moll, 77.»

Unfassbar. Das Seewasser ist 16 Grad kalt, der Himmel grauschwarz wie ein schimmliges Badezimmer, und «dä lieb Gott briegget wi verruckt» (so eine künftige, heute allerdings erst etwa fünfjährige Poetin, den Regen beschreibend) – und doch haben in der Kultbadi Utoquai, der Schriftsteller Hugo Lötscher mit dem Roman «Saison» 1995 ein literarisches Denkmal gesetzt hatte, am Auffahrtsdonnerstag kurz vor Mittag bereits 77 Personen Eintritt bezahlt. Und einige von ihnen – brrrrrrrrr, schlotterschlotter!!! – sogar ihren saisonalen Jungfernschwumm absolviert! Eben: unfassbar.

Ähnlich unfassbar ist dieses «Unfassbar»-Verdikt indes für all die Habitués und Stammgäste der Zürcher See- und Freibadis. Denn dieser erste (ebenso wie im Herbst dann der letzte) Tag, der hat für sie eine ganz besondere Bedeutung. Die, zumindest was die befreiende und innige Freude anbelangt, durchaus mit jener einer Erstbesteigung vergleichbar ist.

Da zweisam, dort fidel

Daraus sind Rituale entstanden. Das speziellste: Man – oder eher frau, es wird nämlich fast exklusiv von Damen zelebriert– steht bereits vor sieben Uhr morgens am Eingang und ist mit dabei, wenn das Gitter hochgezogen, sprich das Tor zur temporären zweiten Heimat geöffnet wird. Ein anderes: Der Kauf der Saisonkarte und die Reservierung des Kästli (selbstverständlich die gleiche Nummer wie in all den Jahren davor) am Auftaktstag sind heilige Pflicht . . . und natürlich schon auch ein wenig der katzenhaften Neugier geschuldet; man muss doch wissen, was sich im Infrastruktur- und Personalbereich alles verändert hat.

Ja, und zuletzt noch das gängigste aller Rituale, das im Utoquai dank den vielen lauschigen, bedeckten Nischen auch bei Regenwetter problemlos ausgelebt werden kann: Der erste Kaffeeklatsch der Saison, er muss einfach sein! Auf der praktisch menschenleeren Männerseite kann er an diesem Donnerstag in fast ungestörter Zweisamkeit mit dem Boyfriend genossen werden, auf der umtriebigeren Frauenseite dagegen geht es fideler und, das hat feminines Gerede so an sich, konspirativer zu Werke.

Stammgäste kommen trotzdem

Für den zweiten Teil der Stippvisite gehts vom Kreis 8 in den Kreis 9. Wie das Seebad im Seefeld ist auch das Freibad Letzigraben in Albisrieden auserkoren, während der Saison unabhängig von der Witterung täglich von 7 bis 20 Uhr offen zu haben. Obwohl der Herr im Himmel seine Tränen inzwischen getrocknet hat, präsentiert das von Architekt und Grossliterat Max Frisch entworfene Bad seine Pracht in schier grenzenloser Leere – bis auf zwei junge Schattenbädeler am Bassinrand und ein paar Angestellte ist da gegen 13 Uhr niemand zu sehen.

Vor ein paar Stunden, sagt Betriebsleiterin Kristina von Holt, sei das anders gewesen. «Rund 50 Stammgäste waren wie jedes Jahr am ersten Tag heute früh da, haben das Saisonabo gekauft, ihren Kästchenschlüssel geholt und gemeinsam mit anderen bekannten Gesichtern Kaffee getrunken.» Doch weil es bewölkt blieb und die Luft doch eher kühl war, sind sie gegen Mittag wieder gegangen. «Darum haben wir dann auch die Cafeteria geschlossen, jedenfalls vorübergehend – falls es doch noch einen Ansturm gibt, wird natürlich sofort wieder geöffnet.» Sie lacht so herzlich wie die Sonne, die nicht zu sehen war, und macht damit klar: Der Sommer, er kann kommen – im Letzigraben ist man ready. (Tages-Anzeiger)