Baum fällt an der Bahnhofstrasse auf Tramleitung

An der Bahnhofstrasse in Zürich stehen die Trams derzeit still. Grund ist ein Baum, der auf die Fahrleitung gestürzt ist. Betroffen sind die Linien 6, 7, 11, 13 und 17 zwischen Hauptbahnhof und Paradeplatz, wie die VBZ auf ihrer Website schreiben.

Die Linie 6 bedient nur die Strecke Zoo - Hauptbahnhof.

Die Linie 7 verkehrt zwischen Tunnelstrasse und Schaffhauserplatz in beiden Richtungen über Bhf. Selnau - Stauffacher - Sihlpost - Bahnhofquai - Stampfenbachplatz.

Die Linie 11 wird zwischen Bellevue und Schaffhauserplatz in beiden Richtungen über das Limmatquai - Central - Ottikerstrasse umgeleitet.

Die Linie 13 verkehrt zwischen Tunnelstrasse und Hauptbahnhof in beiden Richtungen über Bhf. Selnau - Stauffacher - Sihlpost.

Die Linie 17 verkehrt auf der Strecke Werdhölzli - Bahnhofquai.

Zwischen Hauptbahnhof und Paradeplatz können keine Busse eingesetzt werden.