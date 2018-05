Baum für Formel-E-Rennen gefällt

Eigentlich haben die Organisatoren des Formel-E-Rennens versprochen, es müsse kein einziger Baum gefällt werden für den Event, der am 10. Juni in Zürich stattfinden wird. Dieses Versprechen konnten sie nicht halten, wie der Sprecher der Organisatoren, Stephan Oehen, auf Anfrage bestätigt. Gegenüber des Weissen Schlosses am Mythenquai musste am Montagmorgen eine Rosskastanie weichen.

Der Grund dafür sei ein Planungsfehler, sagt Oehen. Man habe bemerkt, dass ein zentraler Pavillon sonst nicht hätte aufgestellt werden können. Aus diesem Grund beantragten die Organisatoren, den Baum zu fällen. Nach eingehenden Diskussionen habe Filippo Leutenegger, Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements, den Antrag unter Auflagen bewilligt. Dies teilte die Stadt in einer eilends verschickten Medienmitteilung mit, nachdem Tagesanzeiger.ch/Newsnet sich am Mittwochnachmittag erkundigt hat.

Um die gefällte Rosskastanie zu kompensieren, verpflichten sich die Organisatoren, nicht nur diesen Baum zu ersetzen, sondern auf dem Stadtgebiet fünf weitere zu finanzieren. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)