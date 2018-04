Bauschänzli engagiert einen Spitzenkoch

Noch diesen Sommer darf die Firma, die der legendäre Fred Tschanz gegründet hat, auf dem Bauschänzli direkt an der Limmat wirten. Dazu hat die Gastrogruppe, die unter anderem die Café-Bar Odeon betreibt, einen jungen Koch mit diversen Auszeichnungen engagiert. Der 30-jährige Karim Schumann, Sohn einer Ägypterin und eines Deutschen, hat sich im Restaurant Mann und Co. des Waldhotels in Davos 16 «Gault Millau»-Punkte erkocht. Dort wirkte er seit 2013 im Winterhalbjahr. An seiner Wirkungsstätte im Sommer, dem Vitznauerhof am Vierwaldstättersee, erreichte er 15 Punkte. Die Tester des Restaurantsführers bezeichnen ihn als blutjung und sehr selbstbewusst. Schumann habe seinen eigenen Stil gefunden. Er koche nicht mehr für sein Ego, sondern für den Gast.

«Jetzt zieht es ihn an die Limmat»

Schumann war bereits Anfang Jahr einmal als Koch aktiv auf dem Bauschänzli. Bei einem Dinnerspektakel, das in einem Kuppelzelt stattfand, war er für das Dessert zuständig. «Jetzt zieht es ihn an die Limmat, diesen Sommer wird er als Gastkoch auf dem Bauschänzli verbringen», schreibt die Fred Tschanz Management AG in einer Medienmitteilung.

Schumann wird ab diesem Freitag im Restaurant am Fluss und in der neuen Beach Lounge kochen. Neben einem täglich wechselnden Business Lunch werden saisonale Gericht auf der Karte stehen. Im Selbstbedienungsrestaurant können die Gäste neben Altbewährtem wie Bratwurst und Poulet vom Grill einen von Schumann kreierten Burger bestellen.

Das Bauschänzli ist bis Mitte September täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet, sofern es das Wetter zulässt. Der Biergarten mit Selbstbedienungsrestaurant bietet 650 Personen Platz, das bediente Pop-up-Restaurant 80 Personen.

Candrian übernimmt 2019

Das Bauschänzli gehört der Stadt Zürich. Diese hat den Pachtvertrag Anfang Jahr neu vergeben. Die Tschanz-Gruppe ist dabei etwas überraschend der Candrian Catering AG unterlegen, die die begehrte Location ab kommendem Jahr führen wird. (Tages-Anzeiger)