«Bewaffnet» durch Zürich spaziert

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstag am helllichten Tag auf der stark bevölkerten Bahnhofstrasse: Eine jüngere Frau spaziert in Begleitung einer männlichen Person mitten auf Zürichs bekanntester Einkaufsmeile. Allerdings sah es überhaupt nicht so aus, als sei sie auf Shopping-Tour, vielmehr war sie bekleidet wie Lara Croft, die gleichnamige Heldin der Video- und Computerspielserie «Tomb Raider». Links und rechts hatte die Frau in zwei Holstern je eine Faustfeuerwaffe umgeschnallt, die täuschend echt, also wie richtige Pistolen aussahen, wie eine Passantin gegenüber Tagesanzeiger.ch/Newsnet sagt.

Niemand unternahm etwas

«Die Frau konnte völlig unbehelligt mit den zwei Pistolen in den Holstern auf der Bahnhofstrasse herumspazieren.» Niemand unternahm etwas. Der Freund der Passantin habe später, als die Beiden schon weg waren, einen Polizisten angesprochen und ihm den Fall geschildert. Der habe geantwortet, da habe es sich wohl um einen Modegag gehandelt. «Was wäre gewesen, wenn die beiden Waffen echt und geladen gewesen wären?», fragt die Passantin.

Das Problem ist: Selbst für versierte Fachleute sind Imitationswaffen optisch nicht von echten Waffen zu unterscheiden. Dies zeigte sich zum Beispiel im Frühling vergangenen Jahres, als ein schwarz gekleideter Mann mit einer Imitations-Maschinenpistole im Anschlag durch den Stadelhoferpark rannte. Als ihn die ausgerückte Stadtpolizei festnahm, stellte sich heraus, dass er in einem Film mitspielte – die Waffe war eine Attrappe.

«Das ist ein No-go»

Zum Vorfall an der Bahnhofstrasse sagt Marco Cortesi, Leiter Mediendienst bei der Stadtpolizei Zürich: «Das ist ein No-go. So, wie diese Frau das auf der Bahnhofstrasse getan hat, läuft man heute nicht mehr in der Öffentlichkeit herum.» Wäre sie am Samstag einer Polizeipatrouille begegnet, hätte diese sie angehalten und aufgefordert, die Waffen sofort abzulegen.

Cortesi warnt ausdrücklich davor, solche Spielzeugwaffen in der Öffentlichkeit zu tragen. «Auch Polizisten können Attrappen kaum von echten Waffen unterschieden, und damit stellen solche Imitationswaffen eine erhebliche Gefahr für den Träger dar.» Die Frau sei möglicherweise zur Zürcher Game Show unterwegs gewesen, die am Wochenende in Oerlikon stattgefunden hat. Oder aber für Werbezwecke, da kürzlich ein neues Abenteuer der «Tomb-Raider»-Game-Reihe erschienen ist. «Aber Game Show oder Werbeveranstaltung hin oder her, Soft-Air-Guns und andere Waffen haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen und sind dort dementsprechend grundsätzlich verboten», so Cortesi. (Tages-Anzeiger)