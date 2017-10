Bewaffneter Mann nach Überfall gefasst

Der Vorfall ereignet sich heute Dienstagmorgen gegen 10 Uhr: Zwei Unbekannte überfallen die Bijouterie Bucherer an der Bahnhofstrasse 50 und erbeuten zahlreiche Armbanduhren. Beim Überfall auf das provisorische Ladenlokal des im Umbau befindlichen Geschäfts bedrohen die Täter das Personal mit einer Pistole, ohne aber jemanden zu verletzen.

Nach dem Überfall flüchten die beiden in Richtung Pelikanstrasse. Stadt- und Kantonspolizei Zürich lösen eine Grossfahndung aus und suchen Zeugen. Sie kontrollieren nicht nur Fussgänger und Autos kontrolliert, sondern auch Passagiere in öffentlichen Verkehrsmitteln. Dabei fällt einer einer Patrouille der Stadtpolizei ein Mann auf, der sich auffällig verhält – das Signalement entspricht einem der gesuchten Männer.

Diebesgut in der Tasche

Kurz darauf ist der Mann verhaftet, angeblich ohne jeden Widerstand. In seinem Hosenbund finden die Polizisten eine Faustfeuerwaffe, in seiner mitgeführten Tasche diverse Armbanduhren. Deshalb nehmen sie den 25-jährige Serben mit auf die Regionalwache City. Es zeigt sich rasch, dass es sich bei den Armbanduhren um solche handelt, die kurz zuvor bei Bucherer gestohlen worden sind. Wo der Mann genau erwischt worden ist, will die Staatsanwalt nicht publik machen

Die Polizei führt ihren raschen Erfolg laut Sprecher Marco Cortesi auf ein neues Fahndungskonzept zurück: Seit etwa zwei Jahren besetzt sie nach solchen Verbrechen sofort strategisch wichtige Punkte rund um den Tatort. Das hat sich schon bei den letzten Überfällen gezeigt, als die Polizei zum Beispiel auf den Brücken Präsenz markierte und alle Autos kontrollierte. Das habe sich nun erstmals ausgezahlt, sagt Cortesi: Weil die Täter vom neuen Konzept wüssten, würden sie sich anders verhalten als bisher – und die Polizisten seien geschult, darauf zu achten.

Der zweite Mann wird noch gesucht

Die Fahndung nach seinem Komplizen des gefassten Serben ist weiterhin am Laufen. Staatsanwaltschaft und Stadtpolizei Zürich haben ein Bild des Gesuchten veröffentlicht:

Der Mann ist laut Polizei etwa 40 bis 50 Jahre alt, 185 cm gross und von kräftiger Statur. Er ist weisser Hautfarbe, braun gebrannt, hat einen Stoppelbart und kurze dunkle Haare. Er trug beim Überfall eine Mütze mit Ohrklappen, eine lange blaue Parkajacke und eine Cargohose. Der Gesuchte sprach Englisch. Er war mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet und trug beim Verlassen des Geschäfts eine dunkle «Massimo-Dutti»-Tasche. Die Polizei bittet, Hinweise unter der Telefonnummer 0 444 117 117 zu melden.

(tif/hub)