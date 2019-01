Bewaffneter überfällt Supermarkt in Oerlikon

Der unbekannter Mann betrat am Mittwochabend um zirka 20.15 Uhr den Supermarkt an der Schwamendingenstrasse 39/41 in Zürich-Oerlikon und bedrohte das anwesende Personal mit einer Waffe. Er zwang eine Person, den Tresor zu öffnen und ihm das Bargeld auszuhändigen. Danach fesselte er die Angestellten und flüchtete mit mehreren tausend Franken. Der Überfall dauerte rund fünf Minuten.

Die Opfer konnten sich selbst befreien und alarmierten die Stadtpolizei Zürich. Gemäss Polizei handelt es sich um einen 25- bis 30-jährigen schlanken Mann mit schwarzen Kleidern. Er hatte eine schwarze Sporttasche bei sich, war mit einem Messer bewaffnet und sprach Schweizerdeutsch.

Wer Angaben zum Raubüberfall auf die Coop-Filiale «Dorflinde» an der Verzweigung Schwamendingenstrasse/Dörflistrasse vom Mittwochabend machen kann, wird gebeten, sich an die Stadtpolizei Zürich ( Tel. 044 411 71 17) zu wenden. (SDA)