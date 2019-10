Bewohner überraschen Einbrecher und halten ihn fest

Ein Einbrecher ist am Sonntag gegen 2 Uhr durch das Fenster in eine Wohnung in Zürich eingestiegen. Dort machte er die Rechnung ohne den Wirt: Der Lärm weckte die Bewohner und diese hielten den ungebetenen Gast fest, bis ihn die Stadtpolizei verhaftete.

Erbeutet hatte er einen Laptop, wie die Stadtpolizei mitteilte. Die Beamten konnten den Besitzern den Rechner direkt vor Ort wieder zurückgeben. Der 22-jährige Dieb wurde auf eine Wache abgeführt.