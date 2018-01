Bewusster essen und sich richtig pflegen

Euch ist sicher auch schon aufgefallen, dass es sich in den Beauty-Abteilungen der Warenhäuser eigentlich gleich verhält wie in jener für die Kleidung. Abgesehen von ein paar Basics wie Shampoo und Seife wird passend zur Jahreszeit das ganze Sortiment gewechselt. Welche zusätzliche Pflege Haut und Haar im Winter wirklich brauchen – und was ihr getrost weglassen könnt –, zeigen wir dir weiter unten.



WAS HEUTE LOS IST

Bewusster essen

Wir wissen, dass es nicht gesund ist. Doch es passiert uns allen immer wieder: Wir essen schnell etwas vor dem Computer oder nach einem langen Tag statt 5 gleich 15 Guetsli. Wie wir bewusster essen – und diesen Akt so auch wieder geniessen können –, thematisiert Psychologin und Mindful-Eating-Coach Caroline Spirig heute Abend.

TALK | 19–20.30 UHR | IM VIADUKT

Aus der Hüfte raus

Wer die Augen verdreht und an träge Walzermusik denkt, wenn er das Stichwort «Paartanz» hört, hat wohl noch nie etwas von Hustle gehört. Bei diesem Tanz dürfen zwei Dinge nicht fehlen: der Hüftschwung und eine Prise Ironie. Alles weitere wird dir in der heutigen Schnupperstunde von Giraffe Dance gezeigt.

TANZ | 19.30–21 UHR | GLADBACHSTRASSE 119

FRISCH INS NEUE JAHR

So pflegt Mann sich richtig

Schon klar, wenn Männer von Körperpflege sprechen, meinen sie Duschgel, Rasierschaum, Deo, fertig. Da sich aber rund 60 Prozent der Männer im Winter über irritierte oder trockene Haut beklagen, hat Silvia Aeschbach es gewagt, hier ein paar gute Tipps zusammenzutragen. (PS: Lesen kostet nichts)

TIPPS | «VON KOPF BIS FUSS»-BLOG

Kann man das essen?

Wie gesagt, von wegen Frauensache! Tilllate-Redaktor Neil und 20-Minuten-Redaktor Schimun haben für euch verschiedene Gesichtsmasken getestet – das Ergebnis seht ihr im Video.

VIDEO | FRIDAY

Das tut der Winterhaut gut

Auch wenn uns Beauty-Gurus dies weismachen möchten – es ist nicht nötig, dass wir in der kalten Jahreszeit unsere ganze Hautpflege umstellen. Aber: Etwas mehr braucht unsere Haut schon, um gesund zu bleiben, wie ihr in diesem Artikel lesen könnt.

TIPPS | «VON KOPF BIS FUSS»-BLOG

Ein Glas Zitronenwasser täglich

Als unsere Mütter noch Teenies waren, hiess es schon: morgens Zitronenwasser trinken, macht fit, schön und schlank. Aber stimmt das wirklich? Christina Duss hat bei Experten nachgefragt.

WISSEN | FRIDAY

ÜBRIGENS ...

To-do-Liste für den Winter

… willst du im Januar noch ein paar Tag freinehmen? Falls es mal etwas anderes sein darf als einen Tag auf den Skiern, findest du hier 18 Alternativen vom Schneekino übers Iglu-Bauen bis zur Husky-Tour.

AUSFLUG | 20 MINUTEN

