Bezirksrichter kennt keine Gnade mit ehemaligem Zürcher Hooligan

So stellt man sich einen Hooligan nun wirklich nicht vor: Mit gesenktem Kopf sitzt ein eher klein gewachsener 34-Jähriger mit langem Bart vor dem Zürcher Bezirksgericht. Als ihn der Richter nach dem Verhältnis zu seinem Vater fragt, wischt sich der Mann Tränen aus den Augen. Die Stimme versagt kurz. Er kann kaum antworten, sagt: «Nicht so gut.» Und murmelt dann: «Früher hätte ich doch nie vor Gericht geheult.»

Früher war sein Leben auch noch ein ganz anderes. Da gehörte er zu den führenden Köpfen der Strassenbande Black Jackets, arbeitete als Türsteher in Zürich. Und er war bei Zürichs Kranken Horde (ZKH) dabei, einer in ganz Europa bekannten Hooligangruppierung. Anders als bei zum Teil gewaltbereiten ­Ultras, die zuletzt immer wieder in den Medien waren, verabredet sich die ZKH auf Feldern und Wäldern, um gegen andere Hooligans zu kämpfen. Abseits der Öffentlichkeit und mit eigenen Regeln. Im Gegensatz zu anderen ZKH-Mit­gliedern besuchte er regelmässig FCZ-Spiele, sang in der Fankurve mit.

So war der Mann auch dabei, als der FCZ 2014 in Bern gegen den FCB im Cupfinal spielte. Im Fanmarsch vom Bahnhof zum Stadion lief er zuvorderst, vermummt mit einer auffälligen Maske. Hinter ihm Tausende andere FCZ-Anhänger, eine Machtdemonstration. Im hinteren Teil des Fanmarschs wurden Sachbeschädigungen begangen, ein Uhrengeschäft geplündert. Die vordersten Reihen hofften aber eher auf Kontakt mit FCB-Hooligans, die ebenfalls zahlreich nach Bern gereist waren.

Dazu kam es allerdings nicht. Die Polizei war gut auf die Situation vorbereitet. Beim Stadion angekommen, wollten der Mann und Dutzende andere ­vermummt das Stadion betreten. Als sie dabei gehindert wurden, kam es zu Ausschreitungen. Die Polizei schritt ein. Der Beschuldigte versuchte zu flüchten, um nicht verhaftet zu werden. Er rannte über die Grosse Allmend. Auf seiner Flucht überquerte er gar mehrmals die Autobahn A 6, bis er schliesslich von der berittenen Polizei gestoppt ­werden konnte.

Mandarinengrosser Tumor

Deshalb musste er sich gestern vor Bezirksgericht Zürich wegen Landfriedensbruchs, Gewalt und Drohung gegen Beamte, Störung des öffentlichen Verkehrs und Hinderung einer Amtshandlung verantworten. «Es ist passiert, was soll ich sagen. Es war ein Blödsinn. Und es würde heute nie, nie, nie wieder passieren», gesteht er. Heute lebt er im Zürcher Oberland, hat kaum mehr Kontakt zu seinen Freunden von damals. Er ist in regelmässiger psychologischer Behandlung und versucht, sein Leben in den Griff zu kriegen. Ihn plagen Depressionen, Angstanfälle.

Man möchte ihm diesen Wandel kaum glauben, gäbe es da nicht eine medizinische Erklärung dafür. Seit 2007 wuchs am Stirnhirn des Mannes ein Tumor, ein sogenanntes Kavernom. Bis 2015 wuchs der Tumor mandarinengross an. Mögliche Symptome sind eine Veränderungen der Persönlichkeit und des Sozialverhaltens der betroffenen Person. Das attestiert zumindest ein Gutachten, und so erklärt es sich der Beschuldigte auch selbst. Bestärkt wird er durch die Aussagen seiner Psychologin, die ihn vor und nach der Operation betreut hat und die Veränderungen festgestellt hat.

Früher habe er vor nichts Angst gehabt, sagt der Beschuldigte im Gerichtssaal. Er räumt ein, in mehrere gewalt­tätige Auseinandersetzungen und Geschäfte mit Marihuana verwickelt gewesen zu sein, auch wenn dies nicht Gegenstand der Verhandlung ist.

Er bestreitet hingegen weitere Taten, die ihm ebenfalls vorgeworfen werden. Neben einer Erpressung sowie Drohung lautet der gravierendste Vorwurf Angriff. Der Beschuldigte soll 2013 zu einem Nachtclub gerufen worden sein, weil sein Kollege Probleme mit zwei anderen Partygängern hatte. Sogleich soll der Beschuldigte hingefahren sein. Was dort genau passierte, ist unklar.

Sicher ist, zwei Männer wurden spitalreif geschlagen. Beide Opfer bezeichneten den Beschuldigten als Täter, nannten seinen Spitznamen und beschrieben ihn relativ genau – allerdings erst Wochen nach der Tat. Sie hätten ihn einfach als Täter bezeichnet, weil sie ihn kannten, erklärt dies der Beschuldigte vor Gericht. Woher hätten sie ihn denn kennen sollen, fragt der Richter. «Jeder in meinem Alter kannte mich damals in Zürich», antwortet der Beschuldigte. Der Bezirksrichter glaubt indes nicht dem Beschuldigten, sondern den Aussagen der Opfer des ­Angriffs im Zürcher Club.

Richter erhöht Strafe

Das Bezirksgericht spricht den Mann in allen Punkten schuldig und verurteilt ihn zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten, wovon 16 mit einer Probezeit von drei Jahren aufgeschoben werden. Damit erhöht es die vom Staatsanwaltschaft beantragte Strafe von knapp 9 Monaten Freiheitsstrafe deutlich. Während der Urteilsbegründung ringt der Ex-Hooligan um Fassung, kann kaum zuhören, die Tränen stehen ihm in den Augen. Er kann die Strafe nicht fassen. Überrascht über das Strafmass zeigt sich auch sein Verteidiger. Im Anschluss an die Verhandlung sagt er auf Anfrage, er werde das Urteil ans Obergericht weiterziehen. So wird es noch lange dauern, bis der heute 34-Jährige mit seinem «alten» Leben ­abschliessen kann. Derweil kämpft er weiter mit seinem «neuen» Leben.

(Tages-Anzeiger)