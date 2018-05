Blutende Hände verraten den Täter

Die Stadtpolizei Zürich hat am Sonntagmorgen, 6. Mai 2018, im Zürcher Stadtkreis 5 einen jungen Mann fest, der zuvor im Kreis 10 rund 20 Autos beschädigt hatte.

Kurz nach 06.00 Uhr wurde der Stadtpolizei Zürich gemeldet, dass an der Riedhofstrasse mehrere parkierte Autos beschädigt worden seien. Erste Abklärungen vor Ort zeigten, dass die unbekannte Täterschaft bei mindestens 20 Fahrzeugen Scheiben beschädigt oder eingeschlagen hatte. «Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung fiel einer Streifenwagenpatrouille an der Limmatstrasse ein Mann auf, der sich verdächtig verhielt», schreibt die Stadtpolizei heute Montag in einer Mitteilung.

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass er Verletzungen an den Händen aufwies und Schlagwerkzeuge in einem Rucksack bei sich hatte. Aufgrund dessen wurde er verhaftet und auf eine Polizeiwache gebracht. Bei einer ersten polizeilichen Befragung zeigte sich der 18-jährige Schweizer und mutmassliche Täter geständig, heisst es in der Mitteilung weiter. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

(sip)