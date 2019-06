Brand im Zürcher Seefeld löst Grosseinsatz aus

Im Zürcher Seefeld brach am Dienstagabend ein Feuer aus. Ein Haus an der Ceresstrasse stand in Flammen. An dem Gebäude werden Renovierungsarbeiten durchgeführt, weshalb es derzeit nicht bewohnt wird, wie die Stadtpolizei Zürich auf Anfrage von 20 Minuten bestätigte.

Verletzte habe es keine gegeben. Von der Einsatzzentrale heisst es: «Die Stockwerke werden Schritt für Schritt abgesucht und die Evakuierung ist im Gange.» Die Nachbarliegenschaft wurde evakuiert.

Ein Leser-Reporter berichtete von meterhohen Flammen, die aus dem Dach emporstiegen. Ein Video bestätigt dies. Laut der Stadtpolizei Zürich konnte der Brand mittlerweile gelöscht werden. Der Grund für das Feuer ist noch nicht bekannt. (chk)