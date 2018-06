Braucht Zürich ein Autorennen?

Ja

Am Sonntag betritt die Stadt Zürich die Bühne des Motorsports – und die neue Rolle steht ihr gut. Über 100'000 Leute werden erwartet, wenn die Boliden der Formel E um die Häuser der Enge quietschen. Es ist ein sporthistorischer Tag für die Schweiz. 63 Jahre nach Einführung des Rundstreckenverbots wird wieder ein Rennen dieser Art ausgetragen. Dass die rot-grün ­geprägte Stadt die Plattform dafür bietet, ist ein starkes Zeichen und ein Gewinn. Für die Zuschauer, für die Stadt.

Die malerische Kulisse am See wird in die Welt hinausgetragen, und die Schaulustigen können die sonst fernen Rennwagen aus der Nähe betrachten – ohne Ohrpfropfen und ohne für die Stehplätze Eintritt zu bezahlen. Es werden sich Familien entlang des Seebeckens und der Streckenbegrenzung tummeln, unterhalten von Musik und Ständen, an denen sie die neusten Errungenschaften der Elektromobilität ausprobieren können. Sie sollen für diese begeistert werden. An diesem Tag schaut Zürich in die Zukunft.

Dieses Autorennen zu veranstalten, ist nicht unzeitgemäss, sondern genau das Gegenteil davon. Die Stadt steht mit der Beherbergung der Formel E für Fortschritt und zeigt, dass sie sich nicht nur Gedanken macht zur Fortbewegung von morgen, sondern an vorderster Front dabei sein will bei der Entwicklung. Mit ihrem starken Verkehrsaufkommen und der ETH als technologischem Aushängeschild kann sie nur ein Interesse daran haben, jetzt auf diesen Schnellzug aufzuspringen. Dass es dazu ein Autorennen auf hohem Niveau zu sehen gibt, ist das Tüpfelchen auf dem i. Auch für die in ihrer Anzahl stets unterschätzten Schweizer Motorsportfans. Das Uraltverbot, das sie bislang daran hinderte, Rundstreckenrennen in der Heimat zu sehen, passt nicht in die Gegenwart. Dass sich im Sommer Wochenende für Wochenende ­Tausende auf ungesicherten Hügeln einfinden dürfen, um Amateuren bei einem Bergrennen oder einer Rallye zuzuschauen, Profis auf einer ­abgesperrten Strecke aber nicht fahren dürfen, ist scheinheilig.

Der Unfall beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1955, bei dem 84 Menschen starben und der die Restriktion auslöste, war eine Tragödie. Nur verkennt jeder, der sich als Argument darauf stützt, wie sich der Rennsport entwickelt hat: Todesfälle sind nicht mehr die Regel. Eine Katastrophe wie 1955 kann es auf einer abgesperrten Piste nicht geben – zu sicher sind die Autos, zu gut geschützt die Zuschauer und Zuschauerinnen, zu professionell die Fahrer und Streckenposten.

Das Fest am Sonntag bietet Anlass, auch über dieses Verbot zu diskutieren.