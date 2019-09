Brennende Container und Tränengas auf Spielplatz bei Demo in Zürich

Abtreibungsgegner demonstrieren mit dem «Marsch fürs Läbe» seit 14 Uhr in Zürich gegen Schwangerschaftsabbrüche. Die Juso rief für dieselbe Uhzeit zu einer Gegendemonstration auf dem Helvetiaplatz auf. Auch andere Gruppierungen wie die Revolutionäre Jugend Zürich wollten von der Josefwiese aus einen Gegenmarsch starten.

Die rechtskonservativen Christen begannen ihre Kundgebung gegen Abtreibungen auf dem Turbinenplatz. Demos von Linksautonomen sind nicht bewilligt.

Bei Personenkontrollen wurden Gegenstände sichergestellt, die auf eine beabsichtigte Störung des bewilligten #MarschfürsLäbe hindeuten.

Für #prochoice verweisen wir auf die bewilligte Demo ab #Helvetiaplatz. Alle sollen ihre Kundgebungsfreiheit friedlich wahrnehmen können. ^je — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) September 14, 2019

Die Polizei lässt den unbewilligten Demonstrationszug in der Nähe der Pfingstweidstrasse nicht gewähren. Nachdem die Polizei die Strasse blockiert hatte, griffen Vermummte die Polizei mit Steinen und Petarden an. Die Polizei reagiert ihrerseits mit Gummischrott und Reizgas. Offenbar versuchten die Demonstranten zum Turbinenplatz durchzubrechen, wo der Marsch fürs Leben stattfindet.

An der Limmatstrasse steckten Gegendemonstranten mehrere Container in Brand. Auch Baustellenmaterial wurde angezündet. Die Strasse war blockiert.

Vermummte Personen aus dem unbewilligten Demonstrationszug sind auf der Limmatstrasse und haben diese mit Containern und Baustellenmaterial blockiert. An verschiedenen Orten brennen Container. ^je — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) September 14, 2019

Brennender Container am Limmatplatz in Zürich. Bild: Leser-Reporter

Nach 15 Uhr zogen die Demonstranten in Richtung Limmatplatz. Dabei setzte die Polizei Tränengas ein. Auch ein Wasserwerfer steht im Einsatz. Das Ziel der Gegendemonstranten, zum Turbinenplatz durchzubrechen, ist bislang nicht gelungen. Sie kamen nicht an den Polizei-Sperren vorbei.

Linksautonome haben sich folglich wiederholt auf die Josefwiese zurückgezogen. Die Polizei hat sich rund um die Josefwiese in Stellung gebracht.

«Überall hat es Familien mit kleinen Kindern»

Nach 15.30 Uhr meldeten Leser, die Polizei sei auf der Josefwiese eingeschritten. Mit Tränengas habe sie versucht, Demonstranten davonzutreiben. Eine Leser-Reporterin war besorgt, weil sich beim schönen Wetter viele Familien mit kleinen Kindern auf der Wiese aufhielten. Ihr zufolge sind mehrere unbeteiligte Personen mit Tränengas in Kontakt gekommen.

«Es ist sehr unschön im Moment auf der Josefwiese», sagt die Leserin. «Mehrere Polizisten haben gerade eben die Wiese gestürmt und versucht, Demonstranten mit Tränengas davonzutreiben.» Zum Tränengaseinsatz sei es direkt neben einem Spielplatz gekommen. Es seien viele Leute auf der Josefwiese, die mit der Demo nichts zu tun hätten. «Überall hat es Familien mit kleinen Kindern. Die Leute waschen sich Tränengas aus den Augen.» Sie versuche jetzt gerade, mit ihren eigenen Kindern an einen anderen Ort zu gelangen, so die Leserin.

Die Route des «Marsch fürs Läbe» hätte eigentlich bis zum Limmatplatz führen sollen, wurde jedoch abgekürzt. Der Demonstrationszug setzte sich um zirka 15.50 Uhr ab Turbinenplatz in Bewegung, führte über die Limmat- und die Fabrikstrasse, das Sihlquai und war um zirka 16.30 Uhr wieder zurück auf dem Turbinenplatz.

Die bewilligte Kundgebung der Juso setzte sich laut der Stadtpolizei Zürich kurz nach 15 Uhr mit mehreren Hundert Personen ab Helvetiaplatz in Bewegung. Der Marsch sei friedlich verlaufen und die Teilnehmer seien eine knappe Stunde später wieder auf den Helvetiaplatz zurückgekehrt.

Der bewilligte, friedliche Demonstrationszug im #Kreis4 ist zurück auf dem #Helvetiaplatz. ???????? — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) September 14, 2019

Laut der Juso haben rund 500 Teilnehmer an der bewilligten Gegendemo teilgenommen.

Die Demonstrationen haben auch zu Verkehrsbehinderungen geführt. Wer mit dem Auto in die Stadt fuhr, wurde schon an den Stadtgrenzen auf «Behinderungen wegen einer Demonstration in der Innenstadt» hingewiesen. Auch im öffentlichen Verkehr kam es zu Beeinträchtigungen.

Diverse Tram- und Buslinien: Umleitungen und Unregelmässigkeiten in der Zürcher Innenstadt https://t.co/7CAybEvz4C — ZVV-Contact (@zvv_contact) September 14, 2019

(oli)