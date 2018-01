Bürgerliche Hilfe für Corine Mauch

Schützenhilfe im Wahlkampf für Stadtpräsidentin Corine Mauch aus den Reihen der Bürgerlichen: Ihr langjähriger Kollege Gerold Lauber sitzt im Komitee der Sozialdemokratin. Dies, obschon seine Partei, die CVP, im überpartei­lichen Wahlbündnis der «Top 5» eingebunden ist. Lauber, der nicht mehr antritt, sagt: «Corine Mauch habe ich bereits vor vier Jahren unterstützt, sie hat sich über die letzten vier Jahre bestätigend bewährt.» Angesprochen auf seine Parteitreue, hält er fest: «In für mich wichtigen und auch persönlichen Fragen bin ich ziemlich störrisch und kaum zu beeinflussen; das wird mit dem Alter nicht besser.» Dem Komitee seines möglichen Nachfolgers aus der CVP ist er selbstredend beigetreten: «Markus Hungerbühler hat meine Unterstützung.»

Gerold Lauber ist nicht der einzige Bürgerliche, der Corine Mauch den Rücken stärkt. Mit Banquier Martin Zollinger, Alt-Kantonsrat FDP, ist in ihrem Komitee auch ein Parteikollege von Filippo Leutenegger mit dabei.

«Mit Filippo im Reinen»

Weshalb aber will Gerold Lauber seinen bürgerlichen Stadtratskollegen erneut nicht zur Wahl empfehlen? «Mit Filippo Leutenegger war ich damals und bin ich heute im Reinen», so Lauber. Leutenegger habe ihn denn auch nicht um Unterstützung gebeten. Dass sich der CVP-Mann für Corine Mauch engagiert, stört Leutenegger «gar nicht», wie er auf Anfrage erklärt. Auf Leuteneggers Website war bis gestern Donnerstag noch immer das Komitee von 2014 aufgeschaltet. «Wir sind dieser Tage daran, die Website zu aktualisieren», sagt Leutenegger. Das Komitee 2014 werde vom Netz genommen.

Leutenegger ohne Komitee

Der Stadtpräsidiumskandidat wird diesmal auf eine öffentliche Liste mit den Namen der Unterstützerinnen und Unterstützer verzichten. Leutenegger sagt, aus seiner langjährigen Erfahrung als Journalist und Politiker sei er zur Erkenntnis gekommen, «dass ein Komitee in der Regel nicht viel bringe, erst recht für jemanden, der schon bekannt ist». Im Gegenteil würden Missverständnisse entstehen und in der Folge «konstruierte Geschichten».

Auch FDP-Stadtrat Andres Türler, der wie Lauber nicht mehr antritt, hat sich in den Wahlkampf eingeschaltet. Wenig überraschend findet sich sein Name im Komitee seines freisinnigen Kollegen Michael Baumer, welcher Türlers Sitz zu verteidigen hat. Eher überraschend ist, dass Türler offiziell Roger Bartholdi von der SVP zur Seite steht, obschon der Vorsteher der Industriellen Betriebe von der Volkspartei im Parlament in seiner langen Laufbahn häufig attackiert wurde. Türler sei einer der Ersten gewesen, die seinem Komitee beigetreten seien, sagt Roger Bartholdi. «Uns verbindet ein freundschaftliches Verhältnis, wir haben in diversen Kommission stets gut zusammengearbeitet.» Keine Unterstützung vom Freisinnigen erhalten hingegen Bartholdis Parteikollegin Susanne Brunner und CVP-Mann Hungerbühler.

Türler selbst will all das nicht kommentieren. Den TA-Fragenkatalog beantwortet er so: «Ich geniesse es, seit 1990 den ersten Wahlkampf unbeteiligt miterleben zu können. Es ist ein angenehmes Gefühl, dass ich nicht mehr jeden Schritt erklären muss.» Ähnlich wie Andres Türler denkt auch Lauber: «Ich werde einiges vermissen in der Zeit danach. Eine Sache aber bestimmt nicht: Wahlkampf. Das war nie mein Ding.»

(Tages-Anzeiger)