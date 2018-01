Burglind bremste Zürich aus

Das Sturmtief Burglind hat sich inzwischen wieder verzogen. Die Sturmwarnung des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie gilt aber bis heute Mittwochabend um 21 Uhr – die Polizei rät noch immer zur Vorsicht im Freien.

Besonders stark wütete Burglind heute Vormittag zwischen 10 und 12 Uhr im Kanton Zürich. An exponierten Lagen wie dem Uetliberg haben Meteorologen in dieser Zeit Windspitzen von 155 km/h gemessen. Laut Meteo Schweiz wurde in Wädenswil mit 150 km/h die stärkste Böe schweizweit verzeichnet.

Meldungen im Minutentakt

Die Kantonspolizei wurde buchstäblich von Meldungen überrollt. Mehr als 230-mal klingelte in der Einsatzzentrale das Telefon. Die Polizei wurde unter anderem aufgeboten, weil der Wind Trampoline, Blachen, Ziegel und andere Gegenstände auf die Strasse geweht hatte. Um 13 Uhr musste die Kantonspolizei schliesslich die Bevölkerung per Medienmitteilung dazu auffordern, «die Notfallnummer 117 nur für Notfälle zu wählen und alle anderen Meldungen an die Hauptnummer 044 247 22 11 zu richten».

Timber am Helvetiaplatz: Burglind wütet in der Stadt Zürich (Bild: Doris Fanconi)

Die Einsatzkräfte sind noch immer im ganzen Kantonsgebiet unterwegs. Über 600-mal musste Schutz und Rettung bisher ausrücken – ein Ende ist noch nicht in Sicht. Laut Peter Wullschleger, Kommandant Feuerwehr & Zivilschutz, standen heute fast alle Milizfeuerwehreinheiten im Einsatz. Das sei im Kanton Zürich sehr selten notwendig.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind im Zusammenhang mit dem Sturm keine Verletzten zu beklagen. Gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich löste der Sturm aber Alarmanlagen aus und deckte bei einigen Häusern die Dächer ab. Mehrere Anhänger kippten wegen starker Windböen um, und auf Zürcher Seen wurden diverse Boote losgerissen.

Weil Burglind derart tobte, mussten Tausende Haushalte in der Region Zürichsee während rund fünf Stunden ohne Strom auskommen: Zwei Hochspannungsmasten wurden von umstürzenden Bäumen beschädigt. Die Stromleitung von Stäfa nach Aathal sowie von Stäfa nach Herrliberg war unterbrochen. Ein Stromausfall sorgte auch dafür, dass einige Lichtsignale auf Kantonsgebiet zwischenzeitlich ausgefallen sind.

Bahnbetrieb unterbrochen, Busstrecke gesperrt

Am Flughafen Zürich herrschte um die Mittagszeit Warnstufe 4 von 6. Am Vormittag mussten wegen der starken Winde zehn Flugzeuge durchstarten, elf Flüge wurden annulliert, vier Maschinen mussten auf andere Flughäfen ausweichen.

Aufgrund der Sturmböen musste die Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) den Schifffahrtsbetrieb einschränken, an Land haben umgestürzte Bäume oder andere Unwetterschäden im ganzen Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) zu zahlreichen Kursausfällen, Betriebseinstellungen und Umleitungen geführt. So konnten die Buslinien 701, 743 und 751 während gut vier Stunden nicht auf ihren regulären Strecken verkehren. Auch die Forchbahn war blockiert, weil in Zumikon ein Baum auf die Fahrleitung fiel. Inzwischen verkehrt sie wieder regulär.

Zwischen 10 und 13 Uhr haben die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) den Betrieb der Polybahn und der Seilbahn Rigiblick eingestellt, die Luftseilbahn Adliswil–Felsenegg (LAF) verkehrt seit den frühen Morgenstunden nicht mehr. Auch über die S 10 kann man derzeit nicht auf den Uetliberg gelangen: Die Strecke ist zwischen Uitikon-Waldegg und Uetliberg auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Von einem Waldspaziergang ist aufgrund herunterfallender Äste oder Bäume dringend abzuraten.

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)