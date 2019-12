Chinesen schreiten wegen Film an Zürcher Hochschule ein

Vergangenen Donnerstag schrieb die chinesische Botschaft in Bern eine besorgte Mail ans Rektorat der Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK). Grund für die Sorge: vier antichinesische Graffiti im Gang der Hochschule, die teils zu Gewalt aufriefen. Ebenso wies die Botschaft auf einen Film von Studierenden hin, der sich mit den Strassenprotesten in Honkong auseinandersetzt. Sie riet den 15 chinesischen Studenten an der ZHDK, der Vorführung am selben Abend fernzubleiben. Die Begründung: Vermeidung von Eskalation. So erzählt es der Adressat der Mail, Rektor Thomas D. Meier.

Meier reagierte selber mit einer Mail an die Studierenden. Zu den Graffiti, die zu diesem Zeitpunkt bereits entfernt worden waren, stand darin: «Die ZHDK als kantonale Institution toleriert keine politischen Statements, vor allem solche mit ­problematischen Inhalten.»

Zum Film äusserte Meier sich nicht ­direkt, verwies aber auf die Schweizer Bundesverfassung, in der die Freiheit der Kunst geschützt sei. Er schrieb auch, dass es den Studierenden freigestellt sei, sich mit den Mitteln der Kunst zu politischen Themen zu äussern. Das Gleiche soll er auch der chinesischen Botschaft geantwortet haben.

«Randalefilm» oder nicht?

Trotz der ausgewogenen Worte des Rektors machte sich bei den Studentinnen und Studenten an der ZHDK Unruhe breit. Einige von ihnen wandten sich an die Medien und sprachen von «Einschüchterungsversuchen» seitens der chinesischen Regierung, die von einem «Randalefilm» ­gesprochen habe. Einsicht in die Mail will Rektor Meier nicht ­geben, und die chinesische Botschaft reagierte nicht auf eine Anfrage. Schriftlich bestreitet Meier, dass das Wort Randalefilm in der Mail aufgetaucht sei.

Warum ist das wichtig? Insbesondere die fünf Austauschstudenten aus Hongkong versetzte die Mail in Aufruhr. Nicht zuletzt, weil einige von ihnen am Film beteiligt sind. Sie fühlten sich überwacht, sagen sie und sprechen von Zensur. Die am Film beteiligten Studenten aus Hongkong sagten ihren Auftritt im Rahmen der Vorführung ab. Aus Angst vor Repression. «Die Hongkonger Studenten fühlten sich nicht mehr sicher genug, um vor Publikum frei zu sprechen», sagt Tobias Bienz, der am Film beteiligt ist. Die Studenten merkten, dass die aufgeladene Stimmung, die sie aus dem Alltag in Hongkong kannten, nun hierzulande angekommen sei.

Dabei gehören Kunstwerke über die Verhältnisse in China an der ZHDK zur Tagesordnung. Das Programm «Transcultural Collaboration», eine Zusammenarbeit von Kunsthochschulen in Hongkong, Peking, Singapur, Taipeh und Zürich, ist wichtig für die Zürcher Hochschule der Künste. Jeweils während dreier Monate im Herbst arbeiten knapp 50 Studierende an einer der genannten Unis. Zwecks kulturellen Austauschs.

Neue Eskalationsstufe

Doch diesen Herbst begleiteten heftige Misstöne den Austausch. Just als die Studierenden im September in Hongkong ankamen, erreichten die Proteste auf der Strasse mit dem 70. Geburtstag der chinesischen Volksrepublik eine neue Eskalationsstufe. «Die Polizeigewalt wurde immer willkürlicher und brutaler. Vor allem für junge Menschen aus Hongkong wurde die Lage kritisch», sagt Tobias Bienz.

Er gründete zusammen mit acht anderen Studenten aus Zürich, Hongkong, Taipeh und Singapur ein Kollektiv. Ihr Ziel war es, sich vertieft mit den Protesten auseinanderzusetzen. «Wir merkten, dass wir keine Kunst machen, sondern die Proteste verstehen wollen», sagt er. So gingen sie auf die Strasse und sprachen mit so vielen Beteiligten wie möglich.

Jeweils im Herbst arbeiten rund

50 Studierende der ZHDK in Peking und Hongkong.

Anfang November, wieder in Zürich, verarbeitete die Gruppe ihre Erlebnisse in dem Film. Es ist eine Collage aus Youtube-Clips von den Strassen Hongkongs. Gewisse Bilder zeigen kriegsähnliche Zustände. Vor einer Woche stand nach einigen Testscreenings die erste offi­zielle Aufführung auf dem Programm. Weil nun die chinesische Botschaft reagierte, fragt sich das Kollektiv: «Woher weiss die Botschaft überhaupt von dem Film? Wie geht man nun mit Überwachung um?» Fragestellungen, die laut Bienz in Hongkong unter den Protestierenden zum Alltag gehörten.

Dass sie in Europa, Tausende Kilometer entfernt, nicht abwegig sind, zeigen Vorkommnisse etwa an englischen Universitäten, wo Protestler aus Hongkong von Spitzeln gefilmt und von prochinesischen Gegendemonstranten angepöbelt werden. Prochinesische Plakate machen die Runde, die besagen, dass die Pest des Protests ausgerottet gehöre.

Eine solche Terminologie, nur von der Gegenseite formuliert, ist mit den Graffiti auch in ­Zürich eingezogen. An den ZHDK-Wänden war etwa zu lesen: «Tötet alle Bullen in Schwarz», «Möge der Himmel die Kommunistische Partei zerstören» oder «Stehe Hongkong bei». Nachdem die Graffiti entfernt worden waren, schmierten prochinesische Stimmen ihre eigenen Parolen an die Wände.