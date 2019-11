Chinesischer Exot sorgt in Zürich für Aufregung

Sie waren nicht zu übersehen, die Hobbyornithologen, die in den letzten Tagen bei der Chinawiese am Zürihorn mit ihren Feldstechern in die Bäume und Gebüsche guckten. Das Objekt der Begierde: ein kleiner grünlicher Vogel, der im Geäst flink herumklettert und nach Nahrung sucht. Das zehn Zentimeter grosse Tier ist von blossem Auge kaum zu erkennen, darum achten die «Birder» vor allem auf seinen Ruf: ein kurzes «dsu-wit», ähnlich einer Bachstelze.

Entdeckt wurde der Tienschan-Laubsänger von Jan Bisschop, seit über 30 Jahren begeisterter Hobby-Ornithologe. Der gebürtige Holländer war am Sonntag, dem 17. November, am Zürihorn auf Ausschau nach besonderen Möwen. Auf dem Nachhauseweg wurde er auf eine Gruppe von Kleinvögeln aufmerksam aus der es immer wieder den auffälligen Ruf des Tienschan-Laubsängers zu ihm hinübertrug. Nach einem Blick durch sein Feldglas war der Fall klar. Dass der Gast aus China sich ausgerechnet beim Chinagarten aufhielt, ist reiner allerdings reiner Zufall.

Dass der Gast aus China sich beim Chinagarten aufhielt, ist reiner Zufall. Bild: hoh

Tienschan-Laubsänger sind eigentlich Kurzstrecken-Zugvögel, die im Winter vom Tienschan-Gebirge und von anderen Gebieten in Zentralasien in den Süden fliegen. Es kommt aber immer wieder vor, dass einzelne Vögel den falschen Weg einschlagen und dann im Spätherbst und Winter in Europa landen. Das Phänomen wird auch Umkehrzug genannt. Dabei ziehen die Vögel in eine Richtung ab, die der genetisch bestimmten Zugrichtung spiegelbildlich entgegengesetzt ist. Am häufigsten wird der Umkehrzug bei Kleinvögeln festgestellt, die zum ersten Mal das Quartier wechseln.

In der Schweiz ist der Tienschan-Laubsänger vor einigen Jahren erstmals im Tessin beobachtet worden. Damals aber nur für eine kurze Zeit und nur von wenigen Beobachtern. Neben dem Tienschan-Laubsänger werden noch weitere Arten aus Asien oder Sibirien regelmässig in Europa nachgewiesen, wie zum Beispiel der Gelbbrauen-Laubsänger.

Von rund hundert Birdern gesehen

Im Gegensatz zum «Irrläufer» im Tessin wurde jener beim Chinagarten in Zürich in den letzten Tagen von über hundert Hobbyornitholgen gesichtet und gehört. Kurz nachdem Bisschop die Beobachtung auf der Ornithologen-App Swiss Bird Alert publik gemacht hatte, waren schon gegen 50 Birder am Zürihorn auf der Suche nach dem Exoten.

Das letzte Mal, dass er gehört wurde, war am letzten Samstag. Seitdem ist es ruhig geworden um den Tienschan-Laubsänger – vermutlich ist er weitergezogen.