Corine und Filippo reden Klartext

Dank Stadtpräsidentin Corine Mauch und ihrem Herausforderer Filippo Leutenegger lernen wir heute ein bisschen etwas über den Zürcher Wahlkampf im Jahr 2018. Lektion 1: Alle sind voll locker drauf und sowieso best friends forever. Lektion 2: Stimmt natürlich nicht, die tun nur so, weil das sonst uncool wäre. Lektion 3: Wenn Corine Mauch auf Facebook eine Nachricht einleitet mit «Lieber Filippo, (...) du mochtest offenbar mit Deiner Botschaft an mich nicht zuwarten bis zur nächsten Stadtrats-Sitzung» und ihm dann auch noch per Emoticon zuzwinkert, dann richtet sich diese Nachricht an alle, nur nicht an den lieben Filippo. Weil es aber etwas viel verlangt wäre, wenn jetzt jeder solche Codes mühsam entziffern müsste, um zu verstehen, was läuft, haben wir die Kommunikation der letzten 24 Stunden in Klartext übersetzt. Als Dienstleistung an die Generation Trump sozusagen. Also:

Die Corine hat in ganz vielen Worten zum Zürcher Tagblatt gesagt: In Zürich läuft alles total gut, und vor dem Filippo hab ich jetzt aber sowas von keine Angst. Der hats schon einmal versucht, und ihr wisst ja, was passiert ist. So ein Loser.

Im gleichen Blatt schreibt der Filippo in einer Kolumne: Sehe ich aus, als hätte ich es nötig, diese Corine zu dissen? Sehe ich so aus? Okay, aber im Ernst, ich respektiere die voll. Wir sind wie Yin und Yang: Ich mache alles richtig, sie alles falsch. Also eigentlich würde die am besten gleich aufhören, weil sonst kannst du diese Stadt rauchen. Cheers Corine, guets Nois!

Von dieser Kolumne hat die Corine nichts gewusst, darum schreibt sie sofort auf Facebook: Filippo nervt extrem, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Wenn der mir was sagen will, soll er es in der Stadtratssitzung machen, da textet er mich eh schon die ganze Zeit zu. Und alles was der geschrieben hat, ist Quatsch. P.S.: Ahnung hat er auch von nichts. So, jetzt habe ich aber genug von diesem Mist.

Im codierten Originalton klingt das natürlich anders: «Mit kollegialen Grüssen und auf einen weiterhin lebendigen Wahlwettbewerb, Corine.» Cheers! (Tages-Anzeiger)