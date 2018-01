«Da kam bei mir die Wut hoch»

Am 5. Juli 2017 befand sich der Berliner Menschenrechtstrainer Peter Steudtner zusammen mit dem schwedischen Kollegen Ali Gharavi auf der türkischen Insel Büyükada unweit von Istanbul, um mit acht türkischen Menschrechtlern zum Umgang mit Stress, Trauma und Datensicherheit zu arbeiten. Um 10 Uhr stürmten plötzlich 30 bewaffnete Zivilpolizisten in den Raum, danach wurden die Männer abgeführt und auf dem örtlichen Polizeiposten verhört, zwei Tage später in Istanbul in unterirdische Zellen gesperrt. Der Vorwurf: Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen.

Dort sass Steudtner 13 Tage lang zusammen mit angeblichen IS-Anhängern sowie Anwälten und Professoren, von denen es hiess, sie würden den Prediger und Erdogan-Intimfeind Fethullah Gülen unterstützen. Dann folgte endlich der Termin beim Haftrichter – und das schockierende Verdikt «Untersuchungshaft»! Im ersten Gefängnis nach dem Urteil wurden Steudtner und Gharavi in denselben Trakt gesteckt, wodurch sie sich psychisch unterstützen konnten.

Auch Deniz Yücel ist dort in Haft



Später wurden sie in die grösste türkische Haftanstalt nach Silivri verlegt, wo auch Deniz Yücel einsitzt, der Türkeikorrespondent der deutschen Zeitung «Die Welt», und dort getrennt: Fortan teilten sie die Zellen – diese waren fünf auf fünf Meter gross und hatten einen minim grösseren, von Betonmauern umgebenen Innenhof – mit Studenten, die wenigstens beide Englisch sprachen. In der letzten Oktoberwoche wurde für alle überraschend ein Prozess angesetzt, nach 13-stündiger Verhandlung wurden Steudtner und Gharavi zusammen mit den anderen acht auf Büyükada verhafteten Aktivisten am 25. Oktober aus der U-Haft entlassen und durften ausreisen.

Im Interview mit dem Magazin «Der Spiegel», das kurz nach der Freilassung erschien, sprachen sie über ihre Haft – die glücklicherweise ohne Folter blieb –, Ängste, kleine Freuden, Überlebensmethoden oder die auch finanziell immense Unterstützung, die sie erhielten. Dennoch fiel es beiden damals schwer, das Geschehne einzuordnen, zu fassen.

Am kommenden Freitag wird Peter dies nun anlässlich einer Veranstaltung mit «Spiegel»-Kolumnist Jakob Augstein tun. Im Hinblick auf diesen Abend haben wir mit Steudtner telefoniert.

Unmittelbar nach der Freilassung sagten Sie, Sie würden noch nicht begreifen, was mit Ihnen geschehen sei. Gelingt das heute, zweieinhalb Monate später, besser?

Rational kann ich das, was vorgefallen ist, heute ziemlich gut einordnen. Aber wie sich die Gefangenschaft auf lange Sicht emotional auswirkt, weiss ich natürlich nicht.

Ihr Kollege Ali Gharavi sagte sogar, er werde nie mehr derselbe Mensch sein wie davor. Gilt das auch für Sie?

Ich bin noch derselbe Mensch, aber mit einer neuen biografischen Erfahrung, die ich nicht machen wollte und die meine Sicht auf die Welt verändert hat. Gerade darum bin ich dankbar, dass ich viel Zeit für meine Familie und das Wiederankommen erhalte und mit der Arbeit noch zurückstecken kann.

Was war, retrospektiv betrachtet, das Schlimmste an der Haft?

Sicher die Ungewissheit, ob ich meine Kinder erst in 10 oder 15 Jahren wiedersehen würde – und vor allem die Frage, wie sie dies verkraften würden. Bei solchen Gedanken gab es auch mal Tränen.

Und wie haben Sie diese schweren Momente gemeistert?

Ich kenne als Menschenrechtstrainer die Strategien für das Verhalten in der Gefangenschaft, und die versuchte ich anzuwenden: möglichst wenig negatives Denken, keine unmöglichen Projekte, viel Sport, gute Kontakte und Rituale.

"Im Hof war es möglich, Runden à 15 Meter zu absolvieren. Am Tag des Berlin-Marathon bin ich 1500 Runden gerannt." Peter Steudtner

Was sind gute Rituale?

Ich habe täglich Yoga gemacht, habe regelmässig gesungen, habe mithilfe meines Mitinsassen ein bisschen Türkisch gelernt... und am Tag des Berlin-Marathon einen Halbmarathon absolviert.

Wie bitte?

Im Gefängnishof war es möglich, Runden à 15 Meter zu absolvieren. Also bin ich an besagtem Tag 1500 solche Runden gerannt, das tat gut.

Gut tat damals sicher auch, dass sich sogar Alt-Kanzler Gerhard Schröder für Ihre Freilassung einsetzte – falls das stimmt.

Verschiedene unabhängige Quellen haben bestätigt, dass dem so war, ja. Doch nicht nur sein Einsatz, die ganze Solidarität und Unterstützung, die wir erfuhren, war überwältigend: Die Bundesregierung, das Konsulat vor Ort, unser Anwaltsteam, die Medien und ganz viele Menschen, die wir persönlich gar nicht kennen, haben sich in der einen oder andern Form für uns eingesetzt, haben protestiert, Briefe geschrieben. Diese Kraft hat uns getragen.

Kraft, die Sie nur wegen der Willkür der türkischen Justiz benötigten – dennoch haben Sie die Behörden im Spiegel» nicht verurteilen wollen. Wie sieht das jetzt aus zeitlicher Distanz und dem Vorfall um Sahin Altay und Mehmet Altan aus?

Die Türkei führt einen umfangreichen Kampf gegen den Terrorismus, das ist ein Fakt. Dabei kommt es offensichtlich zu klaren Fehlzugriffen. Aber ich bin schlicht zu weit weg, um konkrete Fälle bewerten zu können.

Hat sich Ihr Freiheitsbegriff durch des Gefängnisaufenthalt verändert?

Wahrscheinlich schon. Derzeit jedenfalls bedeutet Freiheit für mich die Tatsache, dass ich meine Kinder und meine Partnerin ohne jegliche Einschränkung um mich haben darf.

Gab es in der Haft auch konkrete Alltagsobjekte, die Sie vermissten?

Sicher die Kamera, was ich auch daran merke, auf welch persönliche Art ich sie seither einsetze. Und meine Gitarre, wobei die immer da war. Da kam bei mir die Wut hoch, was vorher nur selten passiert war: Am Tag der Haftentlassung rief mir ein Wärter zu, ich solle meine Gitarre nicht vergessen. Dass man mir das Instrument nicht gegeben hatte, war reine Schikane. Es hatte trotz Nachfragen über zweieinhalb Monate draussen gestanden.

Der Prozess in der Türkei geht in zwei Wochen weiter. Sie werden nicht teilnehmen, nehme ich an.

Die türkischen Behörden teilten uns mit, eine Anwesenheit sei nicht erforderlich.

Was, wenn Sie verurteilt würden?

Dieses Thema ist eine dunkle Wolke, die immerzu über mir schwebt, vor allem aber auch über den türkischen Menschenrechtlern, deren Fälle mit meinem verhandelt werden. Ich wüsste nicht, wie ich je damit umgehen sollte, wenn sie und ich für die Unterstützung von bewaffnetem Terrorismus verurteilt würden... also für etwas, das in meinem Leben absolut unvorstellbar ist.

Dienen öffentliche Auftritte wie der vom Freitag auch der Bewältigung von Vergangenheit und Gegenwart?

Sie dienen insofern der Vergangenheitsbewältigung, als ich mich dabei für die grosse Solidarität bedanken kann. Zudem helfen Sie aber primär, daran zu erinnern, immer und überall für die Menschenrechte zu kämpfen.

