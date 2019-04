«Dann gab der Porschefahrer plötzlich Gas!»

An der Klimademonstration in Zürich hat ein Porsche-Fahrer gemäss Augenzeugen Teilnehmer des Umzugs in Gefahr gebracht. Der Vorfall hat sich kurz nach 15.30 Uhr auf der Sihlstrasse auf der Höhe Nüschelerstrasse ereignet. «Zuerst wartete der Porsche auf der Seite», beschreibt Kaja den Vorfall, die selbst an der Demonstration teilnahm. «Er begann, langsam in den Umzug hineinzufahren – und gab dann plötzlich Gas!»

Kaja musste dem Auto ausweichen – doch der Porsche touchierte sie und sie klappte mit ihrem Körper den seitlichen Rückspiegel ein. Das bestätigt auch ein zweiter Augenzeuge. Ein Demonstrant habe ein ungefähr dreijähriges Kind gerade noch zur Seite ziehen können, berichten beide Zeugen. Zwei oder drei weitere Personen mussten offenbar zur Seite springen.

Der Vorfall ereignete sich auf der Sihlstrasse bei Nüschelerstrasse / Uraniastrasse. Bild: Google Maps

Nach etwa einer Autolänge habe der Fahrer wieder abgebremst. Nachdem sich die Demonstrationsteilnehmer vom Auto entfernt hatten, brauste der Porsche Panamera mit Schweizer Kennzeichen davon. «Er hat wohl die Geduld verloren», vermutet Kaja. «Er hatte am Anfang das Fenster unten und gestikulierte wild herum.»

Mehrere Anzeigen bei der Polizei eingegangen

«Die Polizei haben wir bereits informiert, jetzt erstatten wir Anzeige», sagt der zweite Augenzeuge. Auch Kaja ist sich sicher: «Ich erstatte definitiv Anzeige.»

Polizeisprecher Marco Cortesi bestätigt auf Anfrage, dass inzwischen mehrere Personen Anzeige erstattet haben. In einer Medienmitteilung heisst es, dass am gleichen Ort zur gleichen Zeit gemäss ersten Aussagen Umzugsteilnehmende die Heckscheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen haben.

Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich beim Fahrzeug um den oben genannten Porsche. Einer der Zeugen meint, die Scheibe sei zu Bruch gegangen, als die Leute gegen das Auto geschlagen hätten, nachdem der Fahrer aufs Gas gegangen sei.

Polizeisprecher Cortesi will zurzeit keine nähere Angaben machen. «Detektive haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen und klären nun den Sachverhalt ab», so Cortesi.

(mac)