«Darf ich an deinem Ellbogen lecken?» – nun spricht das Personal

Wer im Service arbeitet, kennt die Menschen in all ihren Facetten. Dies ergaben Dutzende Gespräche mit dem Servicepersonal hiesiger Restaurants und Bars. Doch erleben diese profunden Kenner menschlicher Abgründe auch einige bizarre, lustige, traurige oder aber ärgerliche Situationen. Eine Sammlung:

Wenn Nüssli durch den Raum fliegen

Es darf als reine Nettigkeit gewertet werden, dass gewisse Restaurants zur Weihnachtszeit spanische Nüssli auftischen. Doch Nettigkeiten werden nicht immer gleichwertig erwidert. Ein Gast in einem städtischen Lokal nahm die freundliche Geste zum Anlass, mit ebendiesen Nüssli um sich zu werfen. Nicht einmal, sondern so lange, bis sich «ds Frölein» gezwungen sah, den Werfer mit einem Hausverbot zu belegen. Er nahm das zwar hin, doch schritt er nun vermehrt am Lokal vorbei. Und hielt jeweils den Mittelfinger Richtung Personal. (dsa)

Die Toilette verfehlt

Nur weil ein Gast eine Flasche Wein für 2500 Franken bestellt, heisst das nicht, dass er auch ein nobles Gemüt besitzt. Dies musste ein Kellner in einem edlen Lokal im Zürcher Oberland erleben. Es war nämlich derselbe Gast, der, um sich zu erleichtern, oder besser, um zu scheissen, nicht die Toilette benutzte, sondern den Fussboden im Bad. Diese bizarr grusige Geschichte verdeutlicht nun eine andere, unumstössliche Wahrheit: Wer bezahlt, kann tun, was er will. Denn unliebsame Konsequenzen lassen sich in der Regel mit Geld beseitigen. In diesem Fall war auf der Rechnung der Posten «Putzpersonal» aufgeführt. Kostenpunkt: 300 Franken. (dsa)

Am Ellenbogen lecken

Würden #MeToo-Fälle in Restaurants konsequent mit Hausverbot geahndet, die Hälfte von ihnen wäre leer. Dies verdeutlicht neben vielen anderen Geschichten auch diese: Eine Kellerbar in Winterthur, der Bierhahn ist seit Stunden ununterbrochen offen, die Barmaid füllt Humpen um Humpen. Alles unter pausenloser Beobachtung eines älteren Herrn, der auf dem Tresen den Kopf mit seinen Händen abstützt. Ob er etwas fragen dürfe? Ein freundliches Nicken, er rafft sich auf: «Kann ich einmal an deinem Ellenbogen lecken?» Die Weigerung der Frau goutiert er mit Kopfschütteln und sinkt zurück auf den Hocker. Es vergehen einige Minuten. Dann, mit frisch gewonnenem Selbstbewusstsein: «Ah, du lässt nur Frauen an deinen Ellenbogen ran.» (saf)

Auch Trinkgeld hat seinen Preis

Ein grosszügiges Trinkgeld ist nicht selbstverständlich. 20 Franken hat eine Angestellte in einem Lokal im Kreis 6 von einem älteren Herrn bekommen. Doch er schob auch die Erklärung nach – sie sehe aus wie die Schauspielerin Audrey Hepburn. Und das sei seine liebste Wichsvorlage. (dsa)

Über Geschmack lässt sich streiten

Dass sich über Geschmack nicht streiten lässt, ist eine Binsenweisheit. Dass gewisse Geschmäcker aber jenseits von Gut und Böse liegen, ist für das Ser­vicepersonal eine besondere Herausforderung. Wie dieser Fall beweist: In einem hübschen Restaurant am Zürichsee bestellte ein Gast beim Sommelier eine Flasche guten Rotweins. Nicht schlecht war auch der Preis, der sich auf 120 Franken belief. Der Sommelier entkorkte, der Gast probierte, alles in bester Ordnung. So weit, so normal. Nachdem er die Flasche aber auf dem Tisch deponiert hatte, bemerkte der Sommelier, dass der Wein seltsam roch. Kurz: Er hatte Zapfen. Dies teilte er dem Gast unverzüglich mit. Der reagierte verdutzt, denn der Wein schmeckte ihm. Trotzdem probierte er von einer frisch entkorkten Flasche, diesmal, wie der Sommelier mit Freude feststellte, ohne Zapfen. Der Gast insistierte, dieser Wein habe Zapfen. Der Sommelier solle doch bitte eine dritte Flasche herantragen. Doch auch diesmal empfand der Gast den Geschmack des makel­losen Weins als unangenehm – und auch als unangemessen für den Preis. Die vierte Flasche schliesslich goutierte er wieder – genau, sie hatte Zapfen. Der Sommelier hielt von nun an seine Meinung zurück und liess den Gast den Zapfenwein geniessen. Und studierte noch eine Weile am Sprichwort herum, dass sich über Geschmack nicht streiten lasse. (dsa)

Sie hatten ein ähnliches Erlebnis, das Sie mit uns teilen möchten? Schreiben Sie an bellevue@tages-anzeiger.ch. (Tages-Anzeiger)