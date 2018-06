Das ERZ hat Millionendefizite über Abfallgebühren gedeckt

Der Werkstattbetrieb von Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) schreibt seit Jahren rote Zahlen. Das Defizit wuchs zwischen 2005 und 2015 auf 33,7 Millionen Franken an, wie die NZZ heute schreibt. Sie beruft sich dabei auf die Finanzkontrolle der Stadt Zürich, welche die Geschäftstätigkeit des ERZ im Auftrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK) untersucht hat. Die RPK-Mitglieder erhielten den entsprechenden Bericht am 26. März dieses Jahres. Über die Ergebnisse der Sonderprüfung seien auch Stadtpräsidentin Corine Mauch und Finanzvorsteher Daniel Leupi informiert worden.

Die Kommission schreibt in einer Zusammenfassung zur Jahresrechnung 2017, dass «zahlreiche betriebliche Mängel sowie Querfinanzierungen von den gebührenfinanzierten Abteilungen von ERZ zu steuerfinanzierten Dienstabteilungen festgestellt wurden.»

Defizitäre Werkstattbetriebe

In der Liegenschaft beim Autobahndreieck Zürich-Ost in Wallisellen betreibt das ERZ eine Autowerkstatt, einen Holzbau-, einen Metallbau- und einen Malerbetrieb. Deren Ausgaben überstiegen laut NZZ-Bericht die Einnahmen seit Jahren. Das wurde schon 2005 kritisiert. Damals gelobte das ERZ Besserung. Doch die Betriebe wiesen weiterhin Überkapazitäten und ein strukturelles Defizit aus. Weiter sei davon auszugehen, dass etwa ein Viertel des Aufwands nicht verrechnet werde, schreibt die RPK. Die Leistungsbezüger seien fast ausschliesslich steuerfinanzierte Betriebe und Dienstabteilungen der Stadt. Diese werden so querfinanziert. Die entstandenen Defizite werden vor allem mit Abfall- und Abwassergebühren gedeckt.

Jetzt fordert die RPK den Zürcher Stadtrat zum Handeln auf. Die Kommission hat deshalb ein Postulat eingereicht. Im Raum steht eine Reorganisation. Die Exekutive müsse die Betriebe so aufstellen, dass es keine Defizite mehr gebe, sagt RPK-Präsident und FDP-Gemeinderat Raphaël Tschanz.

Entdeckt hat die RPK die kreative Buchführung im Rahmen der Untersuchung zur ERZ-Affäre, die zur Entlassung des damaligen ERZ-Direktors Urs Pauli geführt hat. (hwe)