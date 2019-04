Das Eigenleben von ERZ: Vogelhaltung im alten Klärwerk

Es klingt wie eine überdrehte Pointe: Der Zürcher Zoo gibt seine Emus an Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) ab. Tatsächlich muss Alt-Stadtrat Martin Vollenwyder (FDP) lachen, als er sich an diese Entdeckung erinnert. Ziemlich perplex sei er gewesen, als er zufälligerweise erfahren habe, dass ERZ in die Tierhaltung eingestiegen sei. Vollenwyder sass damals als Stadtrat auch im Verwaltungsrat des Zoos, deshalb bekam er Wind davon.

Die Idee stammte von Urs Pauli, wie dieser gegenüber Anwalt Tomas Poledna zu Protokoll gab, dessen Untersuchungsbericht heute veröffentlicht wurde. Es ging damals darum, eine Wiese auf dem Areal des stillgelegten Klärwerks Glatt beim Opfikerpark neu zu nutzen. Pauli schlug vor, darauf Strausse zu halten, aber ein Experte des Zoos riet ab – zu gefährlich. Er empfahl stattdessen Emus, grosse Laufvögel aus Australien.

Die Stadträtin wurde getäuscht

Vollenwyder konfrontierte seine damalige Stadtratskollegin Ruth Genner (Grüne), Paulis politische Vorgesetzte. Er wollte wissen, warum sie so was bewilligt habe. Emus seien kaum eine Kernkompetenz von ERZ. Keiner ahnte damals, dass die Tiere sogar von einem Fotografen als Kunst verewigt würden, bezahlt aus einer schwarzen Kasse. Genner erinnert sich laut Polednas Bericht daran, dass ihr Pauli versichert habe, das Personal würde sich in der Freizeit um die Tiere kümmern.

Das stimmte nicht: Die Pflege der Emus stand vielmehr im Pflichtenheft des Leiters der Werkstätten und war Aufgabe dreier seiner Mitarbeiter. Solche Beschäftigungsprogramme hatten offenbar System. Die Werkstattbetriebe Wallisellen sind ein defizitärer Betrieb, den ERZ 2004 übernahm und der seither Sorgen machte: Zu wenig Arbeit und zu viel Personal – darunter Leute, die laut Pauli wegen körperlicher oder psychischer Probleme sonst nirgends einsetzbar waren und bei der IV gelandet wären.

Das geheime Oldtimermuseum

Um diese nicht entlassen zu müssen, baute ERZ etwas auf, was Poledna als «verdeckte betriebsinterne Sozialmassnahme» bezeichnet: ein Oldtimermuseum, das sich auf dem selben Areal wie das Emu-Gehege befindet. Dort konnten sich zwei Angestellte der Restaurierung historischer Reinigungsfahrzeuge widmen. Dies geschah ohne gesetzliche Grundlage.

Die Kosten für den Aufbau wurden künstlich in Beträge von unter 200’000 Franken aufgeteilt, welche Pauli in eigener Kompetenz bewilligen konnte. Pauli widerspricht Aussagen, wonach er allein über den Bau entschieden habe: Er habe damit nichts zu tun gehabt. Die Arbeitskosten für die Restaurierung der Oldtimer, etwa 300’000 Franken im Jahr, sollten auf Paulis Anweisung verbucht werden als «Reparaturen von Maschinenbauteilen». Sie wurden also gezielt verdeckt, folgert Poledna. Der damals zuständigen Stadträtin Genner war es zwar ein Anliegen, dass von der IV bedrohte Mitarbeiter in der Werkstatt weiterbeschäftigt wurden, sie wusste aber nach eigenen Angaben nichts vom Museum.

«ERZ präsentiert sich hier in einer sehr reinen Form als vom rechtlichen Rahmen der Stadt Zürich gelöste Einheit.»Tomas Poledna, Untersuchungsleiter

Das Oldtimermuseum zeigt laut dem Poledna-Bericht «plakativ und zugespitzt auf», wie sehr ERZ ein Eigenleben führte: «ERZ präsentiert sich hier in einer sehr reinen Form als vom rechtlichen und organisatorischen Rahmen der Stadt Zürich gelöste Einheit.»

Auch Paulis Management der defizitären Werkstattbetriebe kommt im Bericht schlecht weg. Anders als 2005 vor Gemeinderäten in Aussicht gestellt, wurde der Betrieb nie kostendeckend. Stattdessen wurde versucht, mit buchhalterischen Tricks den Anschein zu erwecken, es gehe aufwärts. Die zuständigen Stadträte Martin Waser und Ruth Genner hätten laut Poledna diesbezüglich mehr Druck auf die ERZ-Führung machen müssen – für sie stand aber der Erhalt von Arbeitsplätzen im Vordergrund. Die Kosten: ein jährliches Defizit von bis zu 3 Millionen Franken pro Jahr zulasten der Steuer- und Gebührenzahler. (Tages-Anzeiger)