Das Ende des Lustwäldchens

Sie ist so etwas wie die unscheinbare kleine Schwester der Limmat. An ihren Ufern flanieren keine Touristen, die Erinnerungsfotos schiessen. Hier gehen Hunde spazieren und Städter joggen. Früher war die Sihl gefürchtet. Nichts vermochte sie bei Hochwasser zu bremsen. Alljährlich nahten im Frühling massive Eisgänge – sogenannte Eisscharretten – auf dem Fluss heran. Noch heute sorgt ein Eiswehr in der Allmend dafür, dass die Schollen nicht bis in die Stadt gelangen können.

Ursprünglich mäanderte die Sihl noch grosszügig durch Wiedikon. Beim Bahnhof Giesshübel holte sie nach links aus und floss ungefähr an der Stelle der heutigen Manessestrasse um das Sihlhölzli herum. Zwischen 1768 und 1770 errichtete der Zürcher Ingenieur-Hauptmann Johann Conrad Römer auf dieser Sihlinsel «ein öffentliches Lustwäldchen zum Genusse des Publikums», die erste streng symmetrisch gegliederte französische Parkanlage von Zürich.

Den Städtern war der Waldpark 1770 noch zu abgelegen.

425 Ulmen, 6700 Weisstannen, 1300 Rottannnen und Pappeln, 8900 Buchen, 1600 Föhren und 225 Eichen wurden gepflanzt. Später kamen noch Maulbeerbäume dazu, um Futter für die damals aufkommende Seidenraupenzucht zu liefern. Den Städtern war der Waldpark aber zu abgelegen. Er begann zu verwildern.

Ein Volkspark mit Casino

Im 19. Jahrhundert erlebte das Gebiet eine Renaissance. Das Sihlhölzli wurde zum Volkspark samt Casino. Im Winter nutzten die Zürcherinnen und Zürcher den Freiraum zum Schlittschuhlaufen, im Sommer kamen sie hier zu Volksfesten zusammen oder trafen sich in der Gartenwirtschaft zum Umtrunk. Der erste, im Jahre 1820 von Studenten gegründete Zürcher Turnverein hielt seine Turnübungen im Sihlhölzli ab. 1849 weihte die Schützengesellschaft der Stadt Zürich auf dem Areal ihr neues Schützenhaus ein. Bis 1892 fand dort das Knabenschiessen statt.

Eislaufen statt Joggen: Das Sihlhölzli Ende des 19. Jahrhunderts und heute.

In dieser Zeit wurde das Sihlhölzli auch Schauplatz historischer Ereignisse. 1871 brachte die Stadt die in Zürich internierten kranken und verwundeten französischen Soldaten der Bourbaki-Armee in den Schiessständen unter. 1874 diente das Areal als Festplatz für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. Am eintägigen Generalstreik im Sommer 1912 hielt hier der sozialdemokratische Nationalrat Robert Grimm, treibende Kraft des Landesstreiks von 1918, vor Tausenden Zuhörern seine Rede. Während des 1. Weltkrieges wurden im Sihlhölzli Schulstunden unter freiem Himmel, manchmal auch in leeren Wagen der Uetlibergbahn abgehalten.

12 Bahnschranken und 91 Minuten Wartezeit

Doch die Tage des Volksparks waren gezählt. In den Quartieren ums Sihlhölzli gärte der Ärger über die Bahnlinie, die damals noch quer durch die Enge, Wiedikon und Aussersihl führte. Auf der Strecke von Wollishofen bis zum Hauptbahnhof gab es ganze zwölf Bahnübergänge. Die Trampassagiere der Linie 2 mussten bei der Kalkbreite aussteigen, die Bahngleise zu Fuss überqueren und auf der anderen Seite ins nächste Tram steigen. An der Badenerstrasse waren die Schranken gemäss einer Zählung von 1913 täglich während 91 Minuten geschlossen. Es mussten neue Lösungen her.

Von Wollishofen bis zum Hauptbahnhof gab es ganze zwölf Bahnübergänge.

Nach fast 20-jährigem Streit über die Linienführung einigten sich der Stadtrat und die Nordostbahn 1913 auf eine Tieferlegung: Die Gleise sollten unter der Sihl hindurch geführt werden. Die Stadt verlegte hierzu den Fluss auf einer Länge von 900 Metern. Der alte Lauf wurde aufgeschüttet. Heute befinden sich dort neben zahlreichen Wohnbauten die Brandwache und die Sportanlage Sihlhölzli. Das ehemalige Casino, die Gartenwirtschaft und das Schützenhaus fielen allerdings dem neuen Flusslauf zum Opfer.

Sihlüberfall zur Erinnerung

Geschichte unter Wasser: Der Sihlüberfall 1921 und heute.

1927 fuhr der erste Zug unter der Sihl hindurch. Die aufwendige Tieferlegung der Seebahn gilt als eines der wichtigsten Bahnprojekte der Schweiz. Wie gross der Eingriff war, lässt sich an dem Wasserfall beim Sihlhölzli erkennen. An dieser Stelle, dem sogenannten Sihlüberfall, stürzt der Fluss über den darunterliegenden Tunnel wieder auf sein ursprüngliches Niveau hinab. Ein kleines sichtbares Zeichen der grossen Geschichte, welche der Fluss verbirgt. Ein wenig mehr Aufmerksamkeit hätte sich die Sihl also durchaus verdient. (Tages-Anzeiger)