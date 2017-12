Das Geisterquartier von Zürich

Die Strasse heisst Tulpenweg. Doch Tulpen blühen hier so schnell keine mehr. Das liegt nicht nur an der eisigen Brise, die durch die Strassen pfeift. Die Mietshäuser entlang der Strasse sind alle verlassen, die Hauswände versprayt, Fenster zerschlagen, Läden hängen schief in den Angeln. Ein orangerotes Tuch, das einst ein Sonnenstoren war, flattert wie eine Erinnerung an bessere Tage im Wind. Zwischen den Häusern gibt es kein Grün mehr, nur Erde. Und Schutt. Haufenweise Schutt.

Durch manche Fensteröffnungen sieht man in Wohnungen, deren Wände jemand bemalt hat: Hellblau, zartgelb, frühlingsgrün, auf Kopfhöhe eine weisse Zierleiste. In einem Zimmer haben die einstigen Bewohner gar einen riesigen Baum und Vögel an die Wand gepinselt. An einer Hausmauer prangt eine riesige Sonne, darunter steht «Baugenossenschaft Süd Ost». Die Inschrift verrät auch, wann die Siedlung gebaut wurde: 1944–1947.

Jetzt steht sie leer. Ungerührt rauscht der Verkehr auf der Autobahn daran vorbei. Es ist laut hier. Auf der gegenüberliegenden Strassenseite stehen ebenfalls verlassene Mietshäuser, allesamt mit hohen Bauzäunen abgeriegelt. Vor einem Haus hat jemand seine Polstergarnitur zurückgelassen und eine winzige, abgewetzte Kommode, dazwischen liegt ein Papiersack mit der Aufschrift «donnons du style à la vie», auf Deutsch: «Geben wir dem Leben Stil». Nebenan hat jemand eine weisse, zierliche, mit blauen Ranken und Blümchen verzierte Kaffeetasse an einen Busch gehängt. Vor den noch bewohnten Nachbarhäusern: Weihnachtsdekoration.

Die Szenerie hat etwas Bizarres, Gespenstisches an sich. Sie erinnert an Bilder aus dem Berlin der Nachkriegsjahre, kurz nachdem die DDR die Grenzen verrammelt, aber noch keine Mauer gebaut hatte. Und an Fotos, die man aus den einst blühenden, heute zerfallenden Industriestädten im Nordwesten der USA kennt. Aber wir sind nicht in Berlin, nicht in Detroit. Wir sind in Zürich. Genauer gesagt: in Schwamendingen.

Dass all die Häuser leer stehen, hat einen Zweck. Und sie lottern auch nicht einfach vor sich hin. Sie werden abgebrochen. Nur ist die ganze Baustelle so gross, dass es einen Moment dauert, bis man die Bauerbeiter sieht und durch das Rauschen der Strasse auch hört. Sie sind im Moment mit dem beschäftigt, was man Rückbau nennt. Einer schlägt gerade mit einem Vorschlaghammer die Rahmen von Balkontüren und Fenstern aus den Wänden, ein anderer reisst dort, wo früher wohl das Wohnzimmer war, den Gips von einer Decke. Der Verputz kommt fast am Stück herunter.

Grund für den Abbruch ist die Einhausung Schwamendingen. Hier wird um die Autobahn herum eine Art oberirdischer Tunnel erstellt, gut 900 Meter lang, 7 Meter hoch und 30 Meter breit. Wenn er 2024 fertig ist, schützt er das Quartier vor dem Lärm der mehr als 110'000 Fahrzeuge, die tagtäglich vorbeidonnern. Statt 72 sollen dann noch 42 Dezibel gemessen werden.

Und so soll es künftig aussehen: Visualisierung der Einhausung Schwamendingen.

Doch vorerst wird der Lärm für die Anwohner mehr, nicht weniger. «Keine angenehme Aussicht. Aber was will man machen», sagt einer der wenigen Menschen, die an diesem garstig grauen Tag auf der Strasse anzutreffen sind. Das Haus, in dem er wohnt, grenzt direkt an die Grossbaustelle. Aber klar, mehr Ruhe im Quartier sei sicher ein wünschenswertes Ziel. Und anders als mit der Einhausung geht es schlicht nicht. Die Lärmschutzwände, die man entlang der Autobahn aufgestellt hat, bringen nicht viel.

Mehr als zwanzig Gebäude müssen dem Bauwerk weichen, hauptsächlich Mehrfamilienhäuser. Ende September sind die letzten Mieter ausgezogen. Das hat erst einmal jene Chaoten angezogen, die, so scheint es, auf jede sich bietende Gelegenheit warten. Am 28. Oktober besetzten über zweihundert Personen die Siedlung am Tulpenweg, feierten lautstark, zündeten schliesslich Barrikaden in den Strassen an. Anwohner alarmierten die Polizei, es kam, was in solchen Fällen kommen muss: Gummischrot, Scharmützel, Tränengas, brennende Container, Festnahmen. Zurück blieben die Sprayereien. Und eine Spur der Zerstörung. Jetzt werden die Abbruchliegenschaften rund um die Uhr bewacht.

Schon 1980 veraltet

Bis die Häuser abgerissen sind, wird es Monate dauern. Die eigentlichen Bauarbeiten an der Einhausung beginnen voraussichtlich 2019. Nach heutigem Stand der Planung dauern sie fünf Jahre. Die Einhausung wird begrünt und mit Wegen und Bänken bestückt; sie steht der Bevölkerung als Erholungsfläche zur Verfügung. Sie heisst dann nicht mehr Einhausung, sondern «Ueberlandpark». Auch das umliegende Quartier soll aufgewertet werden. Der Gestaltungsplan, den die Stadt erlassen hat, sieht vor, dass dort künftig bis 40 Meter hohe Häuser gebaut werden können.

Zeugen der Besetzung: Eine versprayte Fassade im Geisterquartier.

Mit dem Bau, der mehr als 300 Millionen Franken kosten wird, findet eine jahrzehntealte, zeitweise heiss umstrittene Geschichte ihren Abschluss. Die in den 60er-Jahren geplante Autobahn galt bei der Eröffnung 1980 bereits als veraltet; schon damals brachte der zuständige Stadtrat Ruedi Aeschbacher die Idee einer Überdeckung ins Spiel. Der eigentliche Anstoss kam dann 1991 in Form einer Volksinitiative aus dem Quartier. Sieben Jahre lang planten Bund und Kanton, bis 2006 ein Projekt vorlag. Im selben Jahr sagten die Zürcher Stimmbürger Ja zu einem Beitrag von 40 Millionen Franken. 2012 sollte die Überdeckung stehen.

Doch dann stellte sich heraus, dass der Bau schwieriger sein würde als gedacht. Einsprachen verzögerten das Projekt zusätzlich; zeitweise verlor man im Quartier den Glauben daran, dass je die Bagger auffahren würden.

Jetzt sind sie da. (Tages-Anzeiger)