Das Grün meiner Kindheit verschwindet

Das Triemliquartier, Endstation des Neuners und des Vierzehners, ist eine Gegend, wo man nicht oft hinkommt, ausser man wohnt dort. Oder man muss ins Spital. Aber sonst ist das Triemli der Heimplatz der Wohnbaugenossenschaft Sonnengarten, gegründet 1944, zahlbarer Wohnraum war schon damals knapp. Ein Teppich von dreistöckigen Wohnblöcken; still und beschaulich aufgereiht in der grünen Wiese. Doch 2012 kam die Revolution, die Architekten von Ballmoos Krucker knallten eine halbrunde Festung in die Idylle, eine Pioniertat der Verdichtung.

Als nächste Etappe sollen jetzt die obersten Ausläufer des Sonnengartens abgerissen und neu gebaut werden, rund 400 Wohnungen sind geplant. Im Auftrag der Genossenschaft schrieb die Stadt einen Architekturwettbewerb aus. Als erstes hat die Jury das Baufeld 1A bewertet, gleich unterhalb der Birmensdorferstrasse, wo sie die langgezogene Kurve macht und Zürich verlässt.

Genau im Baufeld 1A, mit einer phänomenalen Aussicht über die Stadt, bin ich aufgewachsen. Die Wohnungen waren klein, wir hatten nicht mal einen Balkon, aber viel Grün zwischen Häusern. Die steile Wiese, wo ich lange Nachmittage gelesen habe, die Wildnis mit den Haselnussbäumen neben dem Haus. Jetzt werden die Wohnungen grösser und heller, aber dafür das Grün kleiner und genormter. Jede Zeit hat ihre Visionen und ihre Architektur.

Die Wohnungen waren klein, wir hatten keinen Balkon, aber viel Grün rundherum.









Wie man sich heute das Wohnen vorstellt, erfährt man im Kellergeschoss des Hallenbads Oerlikon, im Untergrund von dunklen Gängen, Heizungsrohren und Fitnessräumen. In einen neongrellen Raum stehen die prämierten Modelle des Architekturwettbewerbs. Die meisten Projekte bauen raffinierte Kuben in die Hanglage, wie man eben heute baut - einzig das Siegerprojekt mit seinen Giebeldächern und der konstruierten Nachbarschaftlichkeit scheint das verlorene Grün mit einem kleinstädtischen Look ersetzen zu wollen. Den Bericht der Jury findet man auf der Homepage des Hochbauamtes unter Wettbewerb Wohnsiedlung Goldacker.

«Was möchtet ihr? Was erwartet ihr von eurer Genossenschaft?» fragten die Leute vom Sonnengarten ihre Mitglieder vor der Planung. Sie möchten sozialen Kontakt, antworteten die Genossenschafter, die Durchmischung von Jung und Alt, sie möchten Cafés, kleine Läden, einen Dorfplatz, sie möchten spielen, sie möchten freie Räume. Sie möchten viel Grün, sie möchten viel Stadt - und sie wollen alt werden in der Genossenschaft.