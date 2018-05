Das Hupkonzert ist programmiert

Seit Mai 2016 ist die kosovarische Fussball-Nationalmannschaft unabhängig und offiziell in die Fussball-Familie der Uefa und Fifa aufgenommen worden. Zwei Jahre später tritt der Kosovo zum Bruderduell gegen Albanien an.

Der Legende zufolge ist Kosovo der 27. Kanton der Schweiz. Die Geschichte nimmt ihren Anfang im Frühling 1964.

Kanton Kosovo Rot-weiss-schwarzer Flaggenmix: Kosovaren feiern 2008 die Unabhängigkeitserklärung ihres Staates in Zürich. Foto: Pater Lauth

Anpfiff im Zürcher Letzigrundstadion ist um 20 Uhr. Für den Trainer der kosovarischen Nationalmannschaft, Bernard Challandes, ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Der 66-jährige Romand war von 2007 bis 2010 Trainer des FC Zürich. Doch das Spiel ist nicht für Challandes von besonderer Bedeutung.

Interview: «Es werden Albaner von überall in den Letzigrund anreisen» Was erwartet Arsim Hyseni, der Präsident des FC Kosova Zürich? Foto: Michael Sieber

Egal, ob das sportlich-brüderliche Treffen in der Schweiz einen Sieger hervorbringen wird, für einige Zürcherinnen und Zürcher wird an Schlaf wohl nicht zu denken sein: Ein Hupkonzert steht praktisch mit auf dem Matchprogramm. (nd)