Das Opfer von Wiedikon ist ein Mann

Die Leiche, die nach dem Brand in einem Keller beim Bahnhof Wiedikon gefunden worden ist, ist männlich. Das Todesopfer konnte aber noch nicht abschliessend identifiziert werden, wie die Stadtpolizei Zürich heute Freitagnachmittag mitgeteilt hat.

Zur Brandursache äussert sich die Polizei nicht, eine Dritteinwirkung könne derzeit aber ausgeschlossen werden. Anders gesagt: Die Ermittler gehen nicht von Brandstiftung aus, sondern von einem Unfall.

Es ist zu befürchten, dass es sich beim Toten um den indischen Pub-Betreiber handelt. Gemäss eines Berichts des «Blicks» trauert die verunsicherte Familie um den Mann, da er seit gestern unauffindbar ist. Sein Auto stehe vor dem Gebäude, auf dem Handy sei er nicht erreichbar. Im abgebrannten Keller sei nicht nur das Getränkelager des McGee's Pubs, sondern auch ein kleines Büro des Pub-Besitzers. «Wir denken, dass er es ist», sagt ein Stammgast zur Zeitung.

An der Birmensdorferstrase 83 ist gestern nach 6 Uhr morgens nach einem Knall ein Brand ausgebrochen, die Flammen kamen aus dem Keller der Liegenschaft geschossen.

Ein im Gebäude anwesender städtischer Mitarbeiter, der in einem Leservideo zu sehen ist, rief die Feuerwehr an und verliess das Büro im 1. Stock fluchtartig. In einem Leservideo ist während des Brands eine Person in einem Obergeschoss zu sehen. «Überall war Rauch, und es stank nach verbranntem Kunststoff», sagte er zu Tagesanzeiger.ch/Newsnet.

(pu)